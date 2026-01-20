我是廣告 請繼續往下閱讀

為吸引更多人才加入民眾黨，民眾黨在柯文哲擔任黨主席期間推動不分區立委執行2年條款，立法院人事處今（20）日發函，包含民眾黨立委林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6人將於2月1日辭去立委職務。立法院今日中午召開程序委員會，但有關23日院會的報告事項、討論事項都未確定。不過，民眾黨6位立委的相關文書卻在議事處編列的報告事項中出現，雖然程序委員會並未排定23日院會議程，但請辭案應可順利排進當天院會報告事項。民眾黨8名立委中，請辭名單中未見陳昭姿、劉書彬。陳昭姿部分，前民眾黨主席柯文哲日前解釋，民眾黨雖有2年條款，但他答應讓陳昭姿完成代理孕母相關法案後，再離職。劉書彬則是吳春城辭職後，去（2025）年3月14日才遞補立委，任期尚未滿2年。根據2024年民眾黨不分區名單，後續遞補6人預計為前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、中配李貞秀。