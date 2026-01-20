我是廣告 請繼續往下閱讀

日本熊本縣阿蘇火山今（20）日上午一架觀光直升機失聯，機上載有2名台灣籍遊客。稍早日媒指出，阿蘇中岳第一火山口北側，疑似發現直升機機體殘骸。根據NHK報導，20日上午11點左右，一架在阿蘇山中岳火口附近的觀光直升機失聯，警方目前正在加緊確認該發現點的情況。警方表示，20日下午4點10分左右，警方的直升機在熊本縣阿蘇市阿蘇山中岳的第一火口附近，「發現了疑似機體的殘骸」。共同社指出，這架飛機是從熊本縣阿蘇市「阿蘇卡德利動物樂園」起飛。據營運公司匠航空稱，直升機在阿蘇山中岳火山口附近失去聯繫。機上共有三人：日本航空自衛隊已接獲縣警局、消防局和國土交通省的請求，正全力搜尋這架直升機。匠航空指出，直升機於上午10點52分起飛，預計飛行時間約10分鐘。這是20日的第三次觀光飛行，前兩次飛行均未發現異常，飛行員是一位擁有40多年飛行經驗的資深飛行員。日本防衛省自衛隊表示，熊本縣阿蘇山一架小型民用直升機發出求救訊號，東京機場事務所長於今日12時29分向航空自衛隊西部航空方面隊司令官（春日基地）提出了參與搜救機組人員的災害派遣請求。接獲請求後，航空自衛隊已派出芦屋救難隊與新田原救難隊的 U-125 搜索機及 UH-60 直升機，展開空中搜救行動。將與相關機構緊密合作，全力投入應對。