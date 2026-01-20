我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本熊本阿蘇火山觀光直升機，2024年曾發生引擎在空中故障的事故，直升機緊急迫降，機師及2名外籍乘客骨折受傷。（圖／熊本新聞RKK）

日本熊本縣阿蘇山今（20日）上午傳出有觀光直升機失聯，機上載有2名台灣籍乘客，當地消防收到手機「劇烈衝擊」通報，展開緊急搜救。2024年，阿蘇山觀光直升機也曾發生引擎故障事故，緊急迫降導致機上2名遊客及機師骨折受傷。據熊本新聞RKK報導，熊本縣阿蘇廣域行政事務組消防本部接獲通報，一架正在阿蘇山上空進行遊覽飛行的直升機可能發生墜毀，機上共有3人，1名64歲的男性飛行員，以及2名台灣籍乘客（41歲男子及36歲女子）。該直升機於當地時間上午10時50分左右從阿蘇市的主題樂園「阿蘇卡德利樂園」出發，11時04分消防接獲「劇烈衝擊」通報，該通報智慧型手機在偵測到劇烈衝擊時自動播打的求救訊號。當地警方、消防及自衛隊出動搜救，但由於能見度差，截至下午3時30分仍未尋獲。阿蘇山觀光直升機是相當熱門的觀光行程，連平日都要排隊1至2小時。不過，2024年5月13日就曾發生事故，當日中午11時50分左右，直升機從卡德利樂園（Cuddly Dominion）起飛，機上載著一名50多歲機師及兩名香港籍遊客，原定從空中飛越阿蘇中岳火山口，飛行時間約7分鐘。但在起飛8分鐘後，機師通報營運公司，直升機已經緊急迫降，當時直升機正從中岳上空返回停機坪。消防人員接獲通報，該架直升機的引擎在高空中停止運轉，機師也稱聽到機身後方傳來噪音。直升機迫降在距離卡德利樂園東方約300公尺的養老院空地，機師疑似骨盆骨折，兩名乘客分別是左腿、肋骨骨折及腰椎骨折。負責營運的「匠航空」在事故發生後暫停營運，但後來恢復了觀光直升機業務。文章來源：