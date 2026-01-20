強烈大陸冷氣團南下，台灣本周氣溫下滑，早晚要留意10度以下氣溫，前中央氣象局局長鄭明典表示，目前北極上空出現「極渦」，除了替北美帶來暴風雪外，冷空氣也一路溢散到台灣所在的東亞地區，台灣近期最低溫，預估會出現在周三入夜到周四清晨（1月21至1月22日）。
北極渦漩發威 冷空氣往低緯度擴散
鄭明典透過臉書分享氣壓圖指出，北極上空有兩個低壓和兩個高壓環繞，這2個低壓被稱為分裂的「北極渦漩（簡稱極渦）」，北美的分裂極渦離開北極圈後，和中緯度暖空氣遭遇，並替北美很多地方帶來暴風雪。
冷空氣日韓首當其衝 台灣被掃到就「強烈大陸冷氣團」
鄭明典提到，亞洲地區的分裂極渦也和中緯度的暖空氣相戶作用，東北亞地區也有部分地方出現暴風雪，像是外蒙古出現「零下40度」低溫，中國、韓國發布寒潮告警，日本則有強烈寒流警告。
台灣所在的東亞，鄭明典則提醒，極渦冷空氣正在逐漸南下影響，但這次冷空氣出海路徑「偏北、偏東」流動，往南的分量較弱，所以台灣是「被掃到」，強度落在「強烈大陸冷氣團」等級，還不到寒流。
周三深夜、周四清晨最冷 北台灣跌破10度
鄭明典提醒，以目前冷空氣狀態來看，台灣的最低溫預期會出現在周三入夜到周四清晨，大趨勢上，今（20）日晚上到周五清晨（1月23日），北台灣氣溫都偏低，中南部則是日夜溫差大。
中央氣象署科長林秉煜說明，這波強烈大陸冷氣團水氣偏多，北部迎風面容易降雨，桃園以北、宜蘭整天感受寒冷，周五前白天高溫不到14度，早晚低溫10至12度， 苗栗以北、宜蘭要注意10度以下氣溫。
資料來源：鄭明典臉書、中央氣象署
