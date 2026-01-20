花蓮潔西艾美渡假酒店表示，即日起至2026年2月15日前每週五、六、日特別加碼推出「探索廚房」的早午餐特別優惠，65歲以上的樂齡貴賓可享買一送一優惠，平均一人630元；更回饋花蓮在地居民及企業，兩人同行享88 折優惠，三人同行，最高再享一人免費，平均一人675元。此外，為提供房客更悠閒的用餐體驗，週末入住的房客同享早餐時段延長，可任選兩時段，最晚可用餐至下午1點30分。
🟡花蓮潔西艾美渡假酒店「探索廚房」早午餐菜色先看：
花蓮潔西艾美渡假酒店表示，觀察到現代人逐漸重視「慢活體驗」，因此規劃至年前每週五、六、日推出探索廚房早午餐系列，主打原型食物為特色。
▪️開胃冷品集與鮮蔬沙拉吧：
提供櫛瓜蕃茄沙拉、鮪魚生菜沙拉、風乾牛肉蔬菜沙拉等，以及綜合堅果乾與水果優格舒肥雞肉沙拉，搭配多款進口醋飲與和風、義式等沙拉醬。同時有6款起司盤，包含煙燻起司、馬芝瑞拉、黃白切達、貝比貝爾起司、乳酪起士、白切達起士等。
▪️現煮野菜麵食區：
提供經典擔仔麵、薑絲魚片湯、旗魚丸湯，搭配多樣當季野菜與油麵、米粉、米苔目。
▪️現煎料理區：
供應荷包蛋、歐姆蛋、法式吐司、華夫餅等早午餐必備選項。
▪️熱食區：
從香料培根與早餐腸、韓式泡菜燒肉、爐烤蘿勒醃漬雞腿排、鄉村燉肉，到清炒時蔬、素燉什錦野菇，兼顧葷素。另有清粥熱湯區，提供地瓜清粥、皮蛋肉絲粥、味噌湯與多樣醬菜，展現台式與西式融合的早餐文化。
▪️日式料理區：
則可大啖炙烤明太子山藥、綜合壽司、有馬山椒秋刀魚煮、日式蕎麥麵、日式醃漬大根與手作芝麻豆腐佐鰹魚煮醬汁等。
▪️蒸籠區：
有小籠包、燒賣、珍珠丸等豐富選擇。
▪️飲品：
提供冷熱咖啡、拿鐵、茶飲、熱可可等，以及豆漿、優格、蔬果汁、燕麥奶與三款現榨果汁，搭配多款麥片與季節水果。
🟡花蓮潔西艾美渡假酒店「探索廚房」早午餐優惠一覽：
一、65歲以上的樂齡貴賓可享買一送一優惠，平均一人630元。
二、而花蓮在地居民及企業，凡出示相關證明，兩人同行享88 折優惠，平均一人870元，三人同行，最高再享一人免費，相當於平均一人675元。
千葉火鍋春季美食新計劃 「烏魚膘」+年菜吃到飽
另外，千葉連鎖餐飲集團也宣告推出二月份限定「春季美食計畫」，第一波主打海味滋補的「烏魚膘」，第二波直接把台式經典年菜做成一場自助盛宴，再加碼「滿額贈日系紅包袋」。
春季美食計劃一：老饕指定的「烏魚膘」Q彈登場
活動期間：1月24日–2月15日
說明：烏魚膘外Q內嫩、帶點膠質的滑潤口感，入口不油、不厚重，越嚼越甘甜。
春季美食計劃二：「經典年菜盛宴」吃到飽
活動期間：2月16日–2月22日
說明：精選台灣最具代表性的年菜大集合，包含東坡肉、米糕、海鮮料理、鮮魚料理、無錫排骨等經典輪番上桌，火鍋照吃、年菜照嗑。
春季美食計劃三：日系紅包袋「金喜閃耀」
活動期間：2月6日起–送完為止
說明：驚喜感與質感同時到位，融合日本常見「祝儀袋」美學，—重視禮數、包裝講究，用細緻圖樣與金色點綴象徵祝福與喜氣。
資訊來源：花蓮潔西艾美渡假酒店、千葉連鎖餐飲集團
我是廣告 請繼續往下閱讀
花蓮潔西艾美渡假酒店表示，觀察到現代人逐漸重視「慢活體驗」，因此規劃至年前每週五、六、日推出探索廚房早午餐系列，主打原型食物為特色。
提供櫛瓜蕃茄沙拉、鮪魚生菜沙拉、風乾牛肉蔬菜沙拉等，以及綜合堅果乾與水果優格舒肥雞肉沙拉，搭配多款進口醋飲與和風、義式等沙拉醬。同時有6款起司盤，包含煙燻起司、馬芝瑞拉、黃白切達、貝比貝爾起司、乳酪起士、白切達起士等。
▪️現煮野菜麵食區：
提供經典擔仔麵、薑絲魚片湯、旗魚丸湯，搭配多樣當季野菜與油麵、米粉、米苔目。
▪️現煎料理區：
供應荷包蛋、歐姆蛋、法式吐司、華夫餅等早午餐必備選項。
▪️熱食區：
從香料培根與早餐腸、韓式泡菜燒肉、爐烤蘿勒醃漬雞腿排、鄉村燉肉，到清炒時蔬、素燉什錦野菇，兼顧葷素。另有清粥熱湯區，提供地瓜清粥、皮蛋肉絲粥、味噌湯與多樣醬菜，展現台式與西式融合的早餐文化。
▪️日式料理區：
則可大啖炙烤明太子山藥、綜合壽司、有馬山椒秋刀魚煮、日式蕎麥麵、日式醃漬大根與手作芝麻豆腐佐鰹魚煮醬汁等。
▪️蒸籠區：
有小籠包、燒賣、珍珠丸等豐富選擇。
▪️飲品：
提供冷熱咖啡、拿鐵、茶飲、熱可可等，以及豆漿、優格、蔬果汁、燕麥奶與三款現榨果汁，搭配多款麥片與季節水果。
🟡花蓮潔西艾美渡假酒店「探索廚房」早午餐優惠一覽：
一、65歲以上的樂齡貴賓可享買一送一優惠，平均一人630元。
二、而花蓮在地居民及企業，凡出示相關證明，兩人同行享88 折優惠，平均一人870元，三人同行，最高再享一人免費，相當於平均一人675元。
千葉火鍋春季美食新計劃 「烏魚膘」+年菜吃到飽
另外，千葉連鎖餐飲集團也宣告推出二月份限定「春季美食計畫」，第一波主打海味滋補的「烏魚膘」，第二波直接把台式經典年菜做成一場自助盛宴，再加碼「滿額贈日系紅包袋」。
春季美食計劃一：老饕指定的「烏魚膘」Q彈登場
活動期間：1月24日–2月15日
說明：烏魚膘外Q內嫩、帶點膠質的滑潤口感，入口不油、不厚重，越嚼越甘甜。
活動期間：2月16日–2月22日
說明：精選台灣最具代表性的年菜大集合，包含東坡肉、米糕、海鮮料理、鮮魚料理、無錫排骨等經典輪番上桌，火鍋照吃、年菜照嗑。
春季美食計劃三：日系紅包袋「金喜閃耀」
活動期間：2月6日起–送完為止
說明：驚喜感與質感同時到位，融合日本常見「祝儀袋」美學，—重視禮數、包裝講究，用細緻圖樣與金色點綴象徵祝福與喜氣。
資訊來源：花蓮潔西艾美渡假酒店、千葉連鎖餐飲集團