「20-29歲」41%支持蘇巧慧

板橋地區對蘇巧慧的支持度最高

2026即將舉行地方首長選舉，國民黨新北市長人選尚未底定，呼聲較高的人選包括台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，民進黨人選則是立委蘇巧慧。根據《TVBS》今（20）日公布的最新民調結果，若在藍白合下，僅李四川領先蘇巧慧。而20-29歲族群對蘇巧慧的支持度為41%，勝李四川的34%；在地區方面，板橋地區對蘇巧慧的支持度43%略高於李四川，新店深坑、雙和及七星地區有5成以上支持李四川。根據TVBS民調中心最新調查結果顯示，如果國民黨與民眾黨合作，共同推派李四川與蘇巧慧對決 ，李四川領先蘇巧慧15個百分點（47%：32%），20%民眾沒有意見。若藍白合共同推派劉和然，蘇巧慧領先劉和然9個百分點（38% 29%），33％未決定。若是藍白合推派黃國昌，蘇巧慧領先黃國昌6個百分點（39% 33％），另外28%未決定。進一步交叉分析顯示，20-29歲年輕族群有41%支持蘇巧慧，高於李四川的34%，25％未表態；30歲以上市民支持李四川的比例皆高於蘇巧慧，其中50-59歲民眾對李四川支持度最高，為56％，大幅領先蘇巧慧的29％；40-49歲及60歲以上民眾也有近5成支持李四川，高於支持蘇巧慧的3成多；30-39歲民眾有43％支持李四川，25％支持蘇巧慧，另外32%沒有表示意見。在地區方面，板橋地區民眾對蘇巧慧的支持度最高，為43%，高於支持李四川的40％，17％沒有意見；土城樹林地區民眾有36％支持蘇巧慧，也有38%支持李四川，意見較為分歧，26％民眾沒有意見。其他地區支持李四川的比例皆高於蘇巧慧，新店深坑、雙和地區及七星民眾對李四川支持度較高，超過五成支持，蘇巧慧的比例皆低於3成；三重新莊地區有47％民眾支持李四川，也高於支持蘇巧慧的33％。本次調查是TVBS民意調查中心於115年1月6日至16日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1216位20歲以上新北市民，其中拒訪為219位，拒訪率為18.0%，最後成功訪問有效樣本997位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw/poll-center