Google 母公司旗下自駕車霸主「Waymo」近日低調來台徵才，開出年薪460萬天價，且學歷僅需大學畢業，引發「門檻低」的熱議。然而，這看似夢幻的職缺背後，其實隱藏著矽谷等級的殘酷篩選標準。本文將揭秘這家估值450億美元的獨角獸為何重押台灣，並獨家整理Waymo職缺連結與申請攻略，帶你一窺高薪真相。
年薪460萬的誘惑：學歷不拘背後的「矽谷標準」
Waymo台灣徵才的消息一出，立刻在 PTT、Dcard 等論壇引發熱議。根據公開資訊，Waymo 在台北與新竹招募「供應鏈管理」、「製造工程師」以及最受矚目的「軟體開發工程師」。其中，軟體工程師的年薪範圍落在 13.8 萬至 14.3 萬美元，換算台幣直接挑戰年薪460萬元的天花板；硬體相關職缺亦有 200 萬台幣起跳的水準。
最讓網友震驚的是，徵才條件中僅註明「相關領域學士學位及 3 年實務經驗」，未強制要求碩博士學歷。資深獵頭與科技業內人士分析，這正是 Google 姊妹公司 與矽谷企業的一貫風格——「英雄不問出處」。
然而，這絕不代表「門檻低」。這類頂級外商的 軟體工程師面試，通常包含高強度的 LeetCode 演算法刷題、系統設計（System Design）以及全英文的行為面試（Behavioral Interview）。要在全球菁英的競爭中脫穎而出，應徵者必須具備極強的程式實戰能力與解決複雜問題的邏輯，學歷門檻的降低，反而意味著技術實力比拚的戰場更加殘酷。
自駕車霸主 Waymo：營收與估值雙雙起飛
為什麼 Waymo 給得起這樣的薪水？因為它不僅是富爸爸 Google 的子公司，更是全球 自動駕駛 技術的領頭羊。Waymo 前身為 2009 年啟動的 Google 自動駕駛計畫，擁有超過 15 年的研發經驗。不同於許多仍在「畫大餅」的新創，Waymo 的商業模式已經落地。
其核心產品「Waymo One」無人計程車服務，整合了激光雷達 (LiDAR)、高解析攝影機與 AI 演算法，已在美國舊金山、鳳凰城、洛杉磯等城市提供全無人商業化載客服務。
從財報數據來看，Waymo 營收 正處於爆發期。根據彭博社報導，知情人士透露 Waymo 以目前營收水準推算的年化營收，已正式突破 3.5 億美元（約新台幣 113 億元）。據傳 Waymo 2026年將以至少 1000 億美元估值，舉行新一輪募資，顯示無人自駕計程車 (Robotaxi) 市場競爭正在加劇。
為何選在台灣？硬體供應鏈成關鍵
既然 Waymo 的主要營運市場在美國，為何要大費周章來 Waymo台灣徵才？這與台灣在全球電子產業的關鍵地位密不可分。自動駕駛不只需要聰明的軟體，更需要精密的硬體感測器配合。台灣擁有完整的半導體、光學鏡頭與電子零組件供應鏈，是 Waymo 打造新一代自駕車不可或缺的合作夥伴。
儘管 Waymo 積極擴張全球版圖——包括計畫進駐美國聖地牙哥、底特律，甚至宣布 2026 年進軍倫敦，並已在東京展開測試——但目前在台徵才更多是為了支援全球技術研發與硬體生產，短期內尚無在台灣街道推出無人計程車服務的計畫。
想挑戰高薪？Waymo 職缺連結與申請攻略
看完高薪心動了嗎？許多求職者在 Google 搜尋 Waymo 職缺連結 卻找不到統一入口。由於 Waymo 是 Alphabet 集團子公司，其職缺系統與 Google 高度整合。若您具備相關實力，想挑戰這波高薪職缺，請參考以下申請步驟：
1. 官方入口：請直接前往 Waymo Careers 官網 (waymo.com/careers) 或透過 Google Careers 搜尋頁面。
2. 鎖定台灣：在 Location (地點) 欄位輸入 "Taiwan" 或 "New Taipei City"、"Hsinchu"，即可篩選出所有台灣在地職缺。
3. 關鍵字搜尋：目前熱門職缺包括 "Software Engineer" (軟體工程師)、"Manufacturing Engineer" (製造工程師) 與 "Supply Chain" (供應鏈管理)。
4. 履歷重點：切記 Waymo 為美商文化，除了基本的英文履歷 (CV)，建議在 Cover Letter 中強調你的「跨國專案經驗」與「解決非標準化問題的能力」，這比單純列出學歷更重要。
對於台灣的科技人才來說，能進入這家 Google 姊妹公司，領著 460 萬年薪參與改變世界的技術研發，無疑是職涯的一大躍進。但前提是，你必須做好準備，迎接世界級的技術挑戰。
資料來源：Waymo、科技工作講 Tech Job N Talk
