日本熊本縣阿蘇山一帶今（20）日上午傳出繞行火山口的觀光直升機失聯，機上疑似載有2名台灣籍遊客，目前相關部門正在調查中。而這類體驗行程在許多平台上都可購買，也會根據各國或體驗行程的不同，會有不一樣的保險規範。日本阿蘇山今日上午傳出觀光直升機失聯，有當地媒體指出，機上載有台灣籍乘客。根據《熊本日日新聞》報導，當時直升機上載有1男1女共2名台籍乘客，以及1名飛行員，從阿蘇卡德利動物樂園起飛後，在阿蘇山上空附近失聯。《NHK》則指出，相關單位是在上午11點（台灣時間上午10點）接獲乘客智慧型手機碰撞偵測系統發出的「強烈撞擊」通報，隨即展開搜索。這類到各國體驗一日遊的觀光行程，在台灣有許多業者會在網路販售，可預先訂好行程後，再根據行程地點、時間集合，開始體驗。不過，在購買這類行程可能需要留意規範上的不同，有旅遊業者受訪時透露，在台灣平台販售行程，以台灣規定來說，基本上就要保險，但另一種情況可能是和當地供應商採購，同樣需要符合當地保險規定。業者指出，以日本而言，保險上的規範也會相對嚴格，只是保險保額的情況不太一樣，且也會因應行程體驗的差異，規定就會不相同；不過，基本上都一定會在購買頁面標示清楚，並符合當地規定，若有標明沒有含保險的部分，遊客則要特別注意。