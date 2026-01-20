我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（20）日表示，防災士可以協助鄰里、社區進行風險盤點工作，也能帶領實地演練、建立聯絡網絡，讓資訊更快、行動更準、照顧更到位，而去年已有6.8萬名防災士完成培訓，期盼今年達成10萬名防災士的目標，期勉未來有更多行業與團體共同投入防災士培訓，強化國家防災體系。賴清德今前往台中出席「115年度防災士培訓」，他在致詞時時表示，台灣位處地震帶與颱風行經路徑，經常遭遇颱風與地震的威脅，應該要有自我保護的準備，並在行有餘力下幫助別人；另外，面對地緣政治變化不能掉以輕心，避免在事情發生時毫無準備。賴清德提到，他上任後在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，提出多項重點主軸，加強並善用鄰里平時的訓練，在必要時加以應用，達到全民防災的目標。賴清德指出，在內政部與消防署共同努力下，去年已培訓了6萬8千名防災士，今年也要繼續努力，希望達成培訓10萬名防災士的目標，同時感謝內政部、臺中市政府、消防局、逢甲大學、防災研究中心團隊共同參與這項防災士培訓計畫。賴清德說，在場學員皆已成為合格的防災士，之後就可以協助鄰里、社區進行風險盤點工作，也能帶領實地演練、建立聯絡網絡，讓資訊更快、行動更準、照顧更到位。他並肯定立委何欣純積極推動臺中市各項建設，爭取中央資源照顧地方在社會福利上的需求，也高度支持防災士制度以及全社會防衛韌性。賴清德也感謝大家參與這項防災士培訓計畫。他並表示，社區多一分安全，國家就多一分穩定，期勉未來有更多行業與團體一起來投入防災士培訓。