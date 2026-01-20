我是廣告 請繼續往下閱讀

台中霧峰警分局胡姓偵查佐非因公務查詢民眾個資，涉嫌洩密。台中地檢署日前指揮廉政署等單位帶回胡姓偵查佐及1名女偵查佐偵辦，複訊後認定胡男涉犯洩密等罪，諭知新台幣5萬元交保，作為證人的女偵查佐則請回。台中市警察局霧峰分局今天由督查組組長張政隆說明，指台中地檢署14日指揮警政署政風室、台中市警察局督察室及法務部廉政署等單位，針對偵查隊胡姓偵查佐於民國112年間疑涉及非因公查詢洩密案進行調查。檢方帶回胡姓偵查佐，並傳訊偵查隊另一名女偵查佐以證人身分協助調查。檢警初步調查，胡男非因公需求，要求同事協助查詢調閱民眾個資，包括電話與住址。個資遭洩露的民眾不滿而提出檢舉。全案經檢方複訊後，認定胡男涉嫌洩密、公務員登載不實及違反個人資料保護法等罪，諭知以5萬元交保，另名女偵查佐作證後請回。