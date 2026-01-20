中央氣象署今（20）日下午4時34分針對「新北、台北、基隆、桃園、新竹、苗栗、金門」發布「低溫特報」，由於強烈大陸冷氣團南下，今天傍晚至明（21）日，新竹以北有持續10度左右氣溫發生的機率，苗栗地區及金門有10度以下氣溫發生的機率，警戒持續至明（21）日晚上。
⚠️低溫特報
📍影響時間：20日下午至21日晚上
📌橙色燈號2：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣
📌黃色燈號：苗栗縣、金門縣
強烈大陸冷氣團南下 全台越晚越冷
氣象署預報員林定宜提醒，這波強烈大陸冷氣團水氣偏多，北部迎風面容易降雨，桃園以北、宜蘭整天感受寒冷，周五前白天高溫不到14度，早晚低溫10至12度， 苗栗以北、宜蘭要注意10度以下氣溫。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
