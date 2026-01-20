我是廣告 請繼續往下閱讀

為吸引更多人才加入民眾黨，民眾黨在柯文哲擔任黨主席期間推動不分區立委執行2年條款，立法院人事處今（20）日發函，包含民眾黨立委林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6人將於2月1日辭去立委職務。林國成、張啓楷、林憶君、麥玉珍今日上午也特別拜會立法院長韓國瑜、秘書長周萬來，感謝他們在立法院的幫忙。韓國瑜感性說，即使離開立法院，情誼還是長長久久，一定要隨時歡迎回到立法院。林國成表示，今天他們自動自發來拜訪，一來是感謝院長教悔跟提攜，二來他跟韓國瑜是老朋友，私底下院長未來如果需要他們的微薄之力，「那我們追隨院長，永遠不會忘記韓院長」，今天非常單純，來感謝韓國瑜跟周萬來、副秘書長，所以只有一聲，「非常感謝韓院長。」張啓楷表示，他們4人在這兩年裡面，能夠幫這個國家社會做很多事情，都是韓國瑜非常大力的支持，由於下個禮拜就要離開立法院了，就約好應該來看韓，一方面致上最高的謝意，「有你大力的幫忙，不只幫我們4個，也幫了全國民眾非常多的忙」。他們各奔前程，有需要幫忙的地方隨時吩咐他們。麥玉珍說進來立院2年說長不長、說短不短，韓國瑜曾跟她說，「姓麥與姓韓同宗」，在立院不管是會議、協商，韓國瑜與周萬來都跟她細心指導，讓她非常感動。韓國瑜回應，他要謝謝4位立委這短短的2年，可以說很多法案、預算極其用心，而且在自己的領域裡面可以說不遺餘力，大家都可以感受得到，他要特別感謝4位立委過去2年多對院本部的支持；人生無不散的宴席，把寶貴的經驗傳承給新的民眾黨團，即使離開立法院，情誼還是長長久久，一定要隨時歡迎回到立法院，也是各位的娘家，多來看看，多來往。