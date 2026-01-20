我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣港務公司行政副總經理高傳凱致詞。(圖／台灣港務公司提供)

▲內政部政務次長馬士元致詞。(圖／台灣港務公司提供)

▲與會國際海事消防學者專家針對跨國海事應變組織與實務案例進行深度交流，以開啟跨國災害應變領域新視野。(圖／台灣港務公司提供)

台灣港務公司攜手內政部消防署及法國在台協會19日，在高雄港旅運中心，共同舉辦國際海事消防緊急應變研討會，期接軌國際災防專業，深化跨國合作機制。台灣港務公司攜手內政部消防署及法國在台協會共同舉辦國際海事消防緊急應變研討會，是由台灣港務公司行政副總經理高傳凱主持，內政部政務次長馬士元，以及來自法國、菲律賓及越南等國際海事消防機關代表團與會，針對跨國海事應變組織與實務案例，進行深度交流，開啟跨國災害應變領域新視野。台灣港務公司行政副總經理高傳凱表示，台灣港務公司為厚植我國港口安全軟實力，乃與內政部消防署、法國在台協會攜手合作，舉辦115年國際海事消防緊急應變研討會。高傳凱指出，商港不僅是經濟發展樞紐，更是集運輸、裝卸、儲放等各種風險之關鍵作業場域，而安全為港口營運的核心價值，因此，台灣港務公司長期與消防、海巡、海軍等單位緊密合作，落實港區整體防救災韌性，它並感謝內政部消防署積極推動國際交流，以及強化我國海事防救災量能的努力。此一研討會結合國際經驗分享、船舶火災搶救專業訓練及港區跨國災害搶救演習，將理論與實務相互驗證、相互提升，並透過與法國等國際夥伴的交流合作，學習國際間在海事消防、危機管理及跨機關協調方面的寶貴經驗，也讓世界看見台灣港務公司在港區安全管理與防救災實務上的努力與成果。高傳凱並指出，台灣港務公司將持續深化與內政部消防署及國際夥伴的合作，精進港區各項防救災整備與演練工作，強化防護及韌性的作業場域，共同守護港區營運安全。