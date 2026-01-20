孩子們準備放寒假了！新竹最知名的百貨公司 Big City 遠東巨城購物中心今（20）日下午就湧入大量學生人潮，但明明還是平日，為何會出現大量學生？原來今天是學校的休業式，也讓巨城小編發揮幽默本色發出公告：「家長記得要領回家！」
休業式放風了！新竹巨城湧現驚人學生客潮
今（20）日台灣許多學校舉辦了休業式，象徵結束上學期課程，因此也有不少學校提早放學，讓孩子自行運用時間。結果今（20）日下午開始，位於新竹市東區的 Big City 遠東巨城購物中心便擠進大量新竹學子，將百貨擠得水洩不通。
對此，巨城小編也忍不住拍下現場盛況：「同學們，放假嗎？」甚至搞笑宣傳「巨城理財安親班，正式開幕囉！每天 1100-2200 提供安親服務，若家長們上班時間無法配合，可先送至接待大廳星巴克。」
隨後更製作出一張「安親班公告」，提醒家長記得領回孩子：「巨城安親班公告：因應休業式，同學大量出沒，本中心不含過夜服務，請家長於閉店前將小朋友領回，謝謝各位家長配合」，並在文末打趣寫下：「阿不要領錯欸！」
休業式當天新竹巨城被擠爆的消息曝光後，也讓不少新竹人笑稱：「這邊高中生+1 國中生+1」、「孩子已去巨城安親班報到」、「小朋友們有記得還要上 3 天課嗎？不要跑不見」、「等等去領回高中生」、「今天真的很誇張！學生擠爆！」「爸媽們晚點下班記得帶安親班的費用過去領孩子們回家」。
今天不是最後一天上課！明天開學上 3 天真相曝光
雖然今天有許多學校舉辦休業式（結業式），但明（21）日多數學生仍須到校上課一直到週五，還有連續三天的課程。
為何會出現休業式結束後又要上課的情況？其實是因為 2026 年農曆新年假期特別晚，加上與原本寒假期間之間出現 3 天空檔，若不先在本週補課 3 天，學生們就會變成放完寒假後回校上 3 天課，再放農曆年假，假期會被中斷。
經教育部調整拍板後，將原訂下學期開學前三天（2 月 11 日至 13 日）的課程提前挪至本週 1 月 21 日至 23 日補完，也讓 2026 年寒假從 1 月 24 日（週六）起一路放到 2 月 22 日（週日），連續 30 天的史上最長寒假正等待著各位同學！
資料來源：Big City遠東巨城購物中心
