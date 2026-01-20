我是廣告 請繼續往下閱讀

火上加火？納音「天河水」成關鍵

政治對立升溫 經濟震盪加劇

外交影響力被放大 天災關鍵在心不亂

2026年適逢丙午年，又被命理圈視為60年一遇的「赤馬紅羊劫」，引發外界對國運的高度關注。曾預言民眾黨前主席柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年國運提出看法，直指今年在政治、經濟與國際局勢難免震盪，但整體走勢仍屬「有驚無險」。周映君近日在節目《新聞挖挖哇》中分析，丙午年之所以被視為「火氣最旺」，是因為「丙」屬火、「午」亦屬火，外界因此盛傳2026年恐將「又熱又亂」。不過她指出，類似的說法過去在乙巳年也曾出現，當時同樣被形容為火勢猛烈，但實際發展並未全面失控。周映君進一步說明，丙午年的納音為「天河水」，儘管表面看上去火氣強烈，但實際上呈現「外表躁動、內在有水」，不論外面是如何燒，裡面其實還是冷靜的，因此不至於走向失衡，最終結局仍會是平穩的。談及政治局勢，周映君直言，2026年確實容易出現對立加劇、爭議頻繁的狀況，社會氛圍相對躁動，但這類衝突多半屬於階段性的波動，不會一路失控。她認為，相關政治事件在後期仍會逐漸收斂，最終回歸相對平穩狀態，不至於演變為長期動盪的局面。在經濟層面，周映君指出，2026年的市場特性是「波動大、起伏快」，機會與風險並存，若投資人過度使用槓桿、融資或借貸操作，一旦遇到劇烈震盪，恐被「洗出場」快速淘汰，後續資金若無法補上，風險將相當高。不過她也補充，若以長期資金或退休規劃角度持有資產，短期震盪影響相對有限，後續仍有機會「穩穩走、慢慢升」，天河水的調節力量仍會在市場中發揮作用。周映君也提到，2026年的外貿與外交環境勢必面臨更多挑戰，不過卻也是台灣國際影響力被放大的關鍵時刻。她轉述一名友人的觀察指出，雖然台灣的國土面積狹小，卻有牽動國際局勢的能力，吸引到各國的關注與合作。周映君認為，正因台灣具有關鍵戰略位置，國際互動雖有摩擦，但整體仍屬可控範圍，「有驚無險，不必過度悲觀」。至於天災議題，周映君坦言，從命理角度來看，丙午年本就容易出現天災人禍，但這並非特例，「這幾年怎麼算，都一定會有天災」。她強調，面對不可控的自然變數，最重要的是保持內心安定，並相信自然界的整體運行秩序，以及政府的應變能力，一旦拉長時間軸來看，2026年仍存在不少正向、順利的節點。