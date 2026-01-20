我是廣告 請繼續往下閱讀

▲內政部警政署高雄港務警察總隊舉行新卸任總隊長交接儀式，有高雄港航各界人士與會。(圖／記者黃守作攝，2026.01.20)

▲警政署副署長李文章致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.01.20)

▲新任高雄港務警察總隊總隊長廖國政。(圖／記者黃守作攝，2026.01.20)

內政部警政署高雄港務警察總隊於今(20)日，在該總隊禮堂，舉行新卸任總隊長交接儀式，在警政署副署長李文章監交，由副總隊長楊肇萍將印信交給新任總隊長廖國政，完成交接，以利高雄港警務之推動。警政署高雄港務警察總隊新卸任總隊長交接儀式，是由警政署副署長李文章主持監交布達儀式，有關務署高雄關副關務長高丁財、台灣港務公司高雄港務分公司副總經理陳中龍、台灣港務港勤公司總經理鄭淑惠、法務部調查局航業調查處高雄調查站主任李青憲、交通部航港局南部航務中心副主任許東男、高群裝卸公司董事長王武雄、穩發漁業公司董事長謝龍隱、海洋委員會海巡署第7巡防區指揮部部主任張宏裕等港航各界人士與會。警政署副署長李文章在致詞時表示，卸任總隊長朱信憲為中央警察大學56期畢業，自114年1月到任高雄港務警察總隊以來，督辦查緝毒品、槍械、各類經濟案件及執行安檢情報蒐集等專案工作，均圓滿完成任務，因工作表現積極認真，獲上級肯定，此次調任警政署行政組組長職務，相信以他的工作能力，未來一定可以勝任新職。李文章說，新任總隊長廖國政，為中央警察大學51期畢業、警政研究所碩士，歷任台中市政府警察局專員、督察、後勤科長、和平、大甲、霧峰、第3分局分局長、警政監，以及警政署保安警察第4總隊主任秘書等職，接任此職前，擔任警政署鐵路警察局副局長，資歷完整且富領導協調能力，深獲各級長官肯定。新任總隊長廖國政指出，未來他將在既有良好的基礎上，持續深化高雄港區安全維護工作，針對一般刑案、毒品及走私等不法情事進行重點打擊，他並強調，防毒、打詐及掃黑是當前警政首要目標，將率領同仁運用跨機關合作機制，發揮整體查緝能量，以保障民眾生命財產安全，此外，他也重視溝通與服務品質，將善用社群媒體建立多元反映管道，不僅即時回應民眾需求，更將傾聽同仁心聲，凝聚團隊共識，致力於建立一個高效且溫暖的警察團隊。