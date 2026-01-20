本土劇女神韓瑜入行前是護理師，懾人美貌被製作人周遊發掘，拍了幾檔戲成為電視劇一線花旦，戲齡超過20年，代表作有《飛龍在天》、《意難忘》、《天之驕女》等，近來正在趕拍新戲《阿松與阿暖》。46歲韓瑜日前分享一組運動時的自拍照，素顏的她全臉沒有一絲皺紋，讓人猜不出實際年齡。
韓瑜運動自拍懶鬼日常 近距離膚況水嫩如少女
韓瑜在粉專上傳兩張自拍照，透露正在運動，「唉...忙到沒時間運動就算有時間，我也只想躺平...今天突然有點罪惡感，下班趕緊小動一下...但還是很想躺平！我就是一個懶鬼！」
曝光的照片，韓瑜盤起長髮，戴耳機，身穿休閒服，手托著下巴拿手機自拍，由於鏡頭和臉的距離隔的非常近，讓她的膚況被攤在陽光下檢視，可見女神整張臉平滑到看不見毛細孔，皮膚還散發淡淡光澤，相當水嫩，膚質之好完全不輸滿滿膠原蛋白的少女。
貼文發布後，許多網友訝異韓瑜年屆不惑的狀態，「疑，韓瑜不是很漂亮的嗎？怎麼現在更漂亮了」、「素顏一樣漂亮」、「永遠都是27歲！」同劇組的好友楊子儀則虧她：「要當紙片人～（運動）必須的！」
韓瑜奇蹟凍齡關鍵分享 保濕、作息養成好美肌
韓瑜經常以凍齡美貌驚豔螢光幕，私下沒化妝時也是逆齡大美人。關於保養方式，她曾經透露，長期化妝工作讓她最注重深層清潔，每日澈底卸妝不留殘跡，每週定期使用深層清潔面膜溫和去除老廢角質，讓毛孔暢通後更好吸收後續保養品。
此外，韓瑜強調，步入熟女年齡後，基礎保濕至關重要，「只要保濕做好，肌膚就不易冒細紋」，她有空就敷保濕面膜急救熬夜肌膚，私下更養成規律作息，早起健身並靠充足睡眠維持代謝，讓好膚質自然顯現。
資料來源：韓瑜臉書
