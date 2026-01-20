我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市霧峰警分局近日爆出員警涉嫌不當查詢個資的洩密案件！一名胡姓資深偵查佐遭指控，在2023年間並非基於公務需求，竟私下要求另一名女偵查佐代為查詢民眾個人資料，檢警接獲檢舉後展開行動，搜索霧峰分局偵查隊辦公室，現場將胡姓偵查佐及以證人身分協助調查的女偵查佐一併帶回訊問。經檢察官偵訊後，認為胡男涉嫌洩密、公務員登載不實及違反個人資料保護法等罪，裁定以5萬元交保，至於女偵查佐則以證人身分請回。據了解，胡姓資深偵查佐，因長期在地方服務而相當熟悉基層生態，過去曾受限於警察人員遷調歷練的「六年條款」規定，一度被調往市警第三分局任職，直到一年多後才申請調回霧峰分局，然而，2023年胡姓偵查佐疑似受友人私下請託調閱他人個資，因此請託單位內另一名女偵查佐代為協助，遭人檢舉後整起事件才因此曝光。台中地檢署在上週接獲情資後，隨即指揮警政署政風室、台中市警局督察室以及廉政署等單位展開聯合行動，搜索霧峰分局偵查隊辦公室，現場將涉案的胡姓偵查佐帶走調查，同時也以證人身分傳喚同隊的一名女姓偵查佐到案說明，協助釐清案件細節。全案經檢方複訊後，認定胡姓偵查佐涉嫌洩露秘密、公務員登載不實以及違反個人資料保護法等罪，裁定以5萬元交保候傳，至於女偵查佐則以證人身分訊問後請回。