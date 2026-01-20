我是廣告 請繼續往下閱讀

黃國昌有信心！劉和然喊「持續拚」

《TVBS民調中心》今（20）日公布最新民調顯示，如果國民黨與民眾黨合作，共同推派李四川對決蘇巧慧，李四川將領先蘇巧慧15個百分點（47%比32%），然而，若藍白合共同推派劉和然或民眾黨主席黃國昌，2人目前支持度則皆低於蘇巧慧。黃國昌、劉和然對此作出回應。2026新北市長選戰，民進黨已確定徵召立法委員蘇巧慧參選，國民黨的人選則有李四川、劉和然，但黃國昌也表態參選，藍白合仍有變數。《TVBS民調中心》最新調查結果顯示，在「藍白合」的前提下，國民黨若派出李四川將以47%支持度大幅領先蘇巧慧的32%，雙方差距達15個百分點。相較之下，若藍白共推劉和然或黃國昌，目前支持度均難以撼動蘇巧慧。若藍白改推劉和然上陣，蘇巧慧將以38%領先劉和然的29%，差距為9個百分點。若藍白共推黃國昌對決，蘇巧慧則以39%支持度勝過黃國昌的33%，雙方落差6個百分點。民調顯示，李四川不僅是目前泛藍陣營唯一能大幅領先蘇巧慧的人選，更是唯一能同時凝聚國民黨與民眾黨認同者的最大公約數。因此後續泛藍陣營的整合人選將成為2026新北市長選戰一大關鍵。針對民調結果，黃國昌表示，任何民調都提醒著他要繼續努力的方向，相信自己能成為新北市民最好的選擇，為市民朋友們做到最好。而劉和然則表示，每一份民調都尊重，每一個數字都是提醒，也是鼓勵，會持續拚，讓新北繼續向前。本次調查是TVBS民意調查中心於115年1月6日至16日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1216位20歲以上新北市民，其中拒訪為219位，拒訪率為18.0%，最後成功訪問有效樣本997位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw/poll-center