勇士前鋒Jimmy Butler對熱火一戰第三節一次籃下接應進攻，右膝前十字韌帶撕裂今年賽季報銷，下半季勇士沒有Jimmy Butler，只剩Stephen Curry單核帶隊，勇士奪冠前景、交易策略、現在未來目標都將遭到「毀滅性打擊」。
或許有人慶幸，「幸好勇士還沒有交易出手Jonathan Kuminga，至少前鋒這個位置還可以頂上」。實際上Jimmy Butler和Jonathan Kuminga兩人戰力等級和比賽影響力有截然落差，勇士在Jimmy Butler賽季報銷後，今年奪冠計畫和明年爭冠目標已成幻影。
勇士現在和未來所有建隊計畫都要為之改變，37歲NBA史上最偉大射手Stephen Curry勇士生涯最後兩個賽季幾乎確定無緣爭冠。
Jimmy Butler賽季報銷，勇士面臨種種危機和現實考驗：
1、 即使Stephen Curry和Jimmy Butler健康合體，這支勇士奪冠天賦仍欠缺一個關鍵人物，勇士仍需要一個第二或第三穩定得分點做為支撐，才能為Curry解套，為Butler提供更多協助，Curry、Butler、Draymond Green、勇士教練Steve Kerr都懂。
現在Jimmy Butler賽季報銷，2026-27賽季上半季可能都沒辦法健康回歸，勇士所有爭冠計畫和補強方案幾乎全部派不上用場。
Jimmy Butler倒下，今年、明年勇士已經無緣爭冠。
2、Jonathan Kuminga很有天賦和超強運動能力，但在勇士五年，Kuminga一直打天分球，球技、防守、經驗都沒有明顯進化和蛻變，防守還是生嫩，外線和三分球還是在水準以下，喜歡自己持球進攻打法，跟勇士戰術角色和定位很難契合。
勇士需要的是全方位持球手，打出更多空手跑動和反擊，進行更多控手掩護和接應掩，除了Curry、Green、Butler持球三核心，其他配角都需要學會打無球，透過空手跑動創造出手空間。
Jonathan Kuminga持球能力、創造力和投籃能力都不符勇士戰力要求和體系，他接不下Jimmy Butler位置，彌補不了勇士需要的天賦和球星影響力。
3、原本勇士計畫出手Jonathan Kuminga，期待換來一個內線支撐或鋒線苦工提升戰力和內線攻防對位深度，現在已經行不通，勇士可以考慮留下Kuminga磨完下半季，慢慢養，也可以考慮出手換首輪籤，為2027年夏天以後重建計畫鋪路。Stephen Curry、Jimmy Butler、Draymond Green勇士三核心合約都在2027年夏天到期。
4、這是Steve Kerr在勇士最後一個賽季，但Steve Kerr今年夏天很快就會找到新工作。
5、今年夏天勇士會開始出清正式進入重建，除了培養年輕球員成長，出清薪資空間，換取首輪籤，為Stephen Curry生涯最後幾年進行規畫，是勇士管理階層要傷神的主要工作。
Jimmy Butler倒下，Stephen Curry生涯已經沒有機會再奪冠，勇士也失去競爭力，對聯盟競爭和收視、話題都將帶來更多致命打擊。
看Stephen Curry繼續各種顛峰表演和史詩級投籃，但卻無緣再站上爭冠之路，感覺真的很差。
