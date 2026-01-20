我是廣告 請繼續往下閱讀

▲37歲的柯瑞（Stephen Curry）仍在場上繳出史詩級表現，但在巴特勒報銷後，勇士已無力再談爭冠，只剩他獨自撐起逐漸崩解的體系。（圖／美聯社／達志影像）

勇士前鋒Jimmy Butler對熱火一戰第三節一次籃下接應進攻，右膝前十字韌帶撕裂今年賽季報銷，下半季勇士沒有Jimmy Butler，只剩Stephen Curry單核帶隊，勇士奪冠前景、交易策略、現在未來目標都將遭到「毀滅性打擊」。或許有人慶幸，「幸好勇士還沒有交易出手Jonathan Kuminga，至少前鋒這個位置還可以頂上」。實際上Jimmy Butler和Jonathan Kuminga兩人戰力等級和比賽影響力有截然落差，勇士在Jimmy Butler賽季報銷後，今年奪冠計畫和明年爭冠目標已成幻影。勇士現在和未來所有建隊計畫都要為之改變，37歲NBA史上最偉大射手Stephen Curry勇士生涯最後兩個賽季幾乎確定無緣爭冠。現在Jimmy Butler賽季報銷，2026-27賽季上半季可能都沒辦法健康回歸，勇士所有爭冠計畫和補強方案幾乎全部派不上用場。Jimmy Butler倒下，今年、明年勇士已經無緣爭冠。勇士需要的是全方位持球手，打出更多空手跑動和反擊，進行更多控手掩護和接應掩，除了Curry、Green、Butler持球三核心，其他配角都需要學會打無球，透過空手跑動創造出手空間。Jonathan Kuminga持球能力、創造力和投籃能力都不符勇士戰力要求和體系，他接不下Jimmy Butler位置，彌補不了勇士需要的天賦和球星影響力。Stephen Curry、Jimmy Butler、Draymond Green勇士三核心合約都在2027年夏天到期。Jimmy Butler倒下，Stephen Curry生涯已經沒有機會再奪冠，勇士也失去競爭力，對聯盟競爭和收視、話題都將帶來更多致命打擊。看Stephen Curry繼續各種顛峰表演和史詩級投籃，但卻無緣再站上爭冠之路，感覺真的很差。