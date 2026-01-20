百貨搶攻春節商機，新光三越《金馬卡利High》檔期自1月22日起至2月25日登場，單筆搭多重優惠，最高可回饋7%，全檔期瞄準成長6%，超過116億元。年底新光三越也推出一系列會員點數加碼優惠，包括全台限量4500個的「馬躍新境 好運福袋」，原訂大年初一開賣，不過會員扣點免搶可提早預購，還有扣100會員點數，就可抽價值299萬的Benz百萬電動車。
新光三越春節前哨戰！單卡最多可回饋7％
新光三越自1月22日至2月25日前，攜手信用卡市場市佔率超過8成的11大指定銀行，祭出單卡累計消費滿1萬回饋4%、滿6萬回饋5%、滿 30 萬回饋6% skm points，再搭配百貨最強行動支付skm pay消費任一筆達3000元再加碼 1%，最高回饋7%。
新光三越表示，《金馬卡利High》，全檔期長達35天，預估業績成長逾6%，超過116億元。
新光三越春節福袋可提早預購！全台僅限量4500個
每年大年初一「買福袋、搏好運」早已成為全民迎新春的重要儀式，新光三越今年手紙雕藝術家成若涵跨界合作，推出全台限量4500份的「馬躍新境 好運福袋」。
且免等大年初一開賣，會員只要扣100點並使用skm pay支付1000元，即可於2月3日至6日每日上午10點起於新光三越APP上依北、中、南分區波段開放搶購。大獎包括6組頂奢床墊、16顆鑽、5台按摩椅、9台機車、11組機票、10組遊輪行、14支手機、近150組住宿券等。
並且即起至1月31日前，會員扣100點skm points就抽價值299萬「Mercedes Benz EQE 300 SUV百萬電動車」。
Global Mall春節「馬吉福袋」、「IP萌趣福袋」
Global Mall春節推出「馬吉福袋」、「IP萌趣福袋」，全台八店共計推出2500個福袋，每袋1500元，總價值超過千萬元。「馬吉福袋」以喜迎馬年為主題，精心準備四款福氣生活好物，包含兼具三種背法的「萬用發財福袋包」、萌馬暖暖毯、福氣保溫杯、納福趴睡枕，並且各分店祭出專屬福袋商品及加碼獎項，有機會將高級智慧家電、娛樂遊戲機等人氣商品抱回家。
福袋最大獎有BMW百萬名車（價值155萬，1名）及黃金富貴馬（價值16萬7400，1名）、愛馬仕精品包（價值10萬，1名）、馬爾地夫豪華行（價值7萬元，抽１名）、北投老爺酒店住宿券（價值3萬8500元，抽2名），2月17日大年初一上午11點正式開賣，2月5日起至2月12日線上搶先預購再加贈刮刮卡一張，中獎機率再提升。
資料來源：新光三越、GlobalMall環球購物中心
