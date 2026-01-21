50歲足球金童大衛貝克漢的長子布魯克林昨（19）日在IG揭露家族醜聞，直指從小被父母以商業訴求算計，活在鎂光燈下的日子讓他苦不堪言，甚至後來他和老婆妮可拉佩茲交往、結婚，也受到母親維多莉亞的阻擾。不少人好奇，布魯克林究竟為何敢這樣跟老爸宣戰，原來他的岳父尼爾森佩茲是美國富豪，身價467億元台幣，布魯克林在跟妮可結婚後，也冠上妻子的姓氏佩茲。
布魯克林的老婆妮可拉佩茲是美國女演員，曾出演過電影《降世神通：最後的氣宗》、《貝茲旅館》、《變形金剛4：絕跡重生》等等，她有名的不是出演過什麼作品，而是她有一位富可敵國的老爸。
妮可的爸爸尼爾森佩茲（Nelson Peltz）是美國金融界的投資大亨，截至2022年，他曾登上美國《富比士》雜誌的富豪榜，當時的身價為16億美元（約台幣467億），尼爾森的投資眼光非常精準，像是紐約梅隆銀行（BNY Mellon）、Oreo、RITZ餅乾、TOBLERONE 瑞士三角巧克力、溫蒂漢堡、亨氏食品（Heinz）等。
不僅如此，妮可的媽媽克勞蒂亞佩茲（Claudia Heffner Peltz）曾經是模特兒，後來則經營慈善事業和鑽石事業，當初布魯克林和妮可結婚時，接受雜誌訪問，當被問到時尚偶像是誰，布魯克林馬上說是岳母克勞蒂亞，而非自己的母親維多莉亞。
布魯克林和妮可結婚地點選在女方父親於佛羅里達州棕櫚灘，價值28.5億元台幣的海邊豪宅，據悉整場婚禮花費高達1.1億元台幣，結婚後兩人的IG名稱改為@brooklynpeltzbeckham、@nicolaannepeltzbeckham，不僅是妮可冠上夫姓，就連布魯克林也冠上佩茲的姓氏。
