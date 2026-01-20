我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李明啟（右圖）近日罕見現身，悼念好友陶玉玲。（圖／翻攝自微博）

罕見現身鏡頭前 為摯友離世痛哭

▲陶玉玲病逝，享壽91歲。（圖／翻攝自藍羽微博）

抗癌33年不低頭 病痛纏身仍堅持

瓊瑤經典電視劇《還珠格格》播出至今已超過20年，其中反派角色「容嬤嬤」以冷酷手段與扎針橋段，成為無數觀眾心中的陰影，也衍生出大量網路迷因。飾演該角色的大陸資深女星李明啟，多年來早已淡出演藝圈，鮮少在鏡頭前露面，沒想到近日再度現身，卻是因為出面送好友最後一程，談到好友，她哭到顫抖情緒潰堤。現年89歲的李明啟，近日現身悼念好友陶玉玲，她在鏡頭前情緒潰堤、哭到顫抖，畫面曝光後引發外界不捨，她坦言原本打算近日前往醫院探望好友，卻沒想到：「還沒等我來，她就走了！」突如其來的噩耗讓她完全無法接受，也讓這次露面成為她近年最令人心碎的一幕。陶玉玲縱橫影壇多年，塑造過多個家喻戶曉的角色，包括電影《柳堡的故事》中的二妹子、《霓虹燈下的哨兵》中的春妮等，都是中國影史中極具代表性的形象。2006年，陶玉玲更以電影版《任長霞》中母親一角，獲得第28屆大眾電影百花獎最佳女配角提名，即使晚年飽受病痛折磨，她始終未放下對表演的熱愛，被視為敬業精神的典範。回顧陶玉玲的一生，幾乎與癌症長期對抗，1993年她被診斷出口腔腺樣囊性癌，動手術切除部分上顎，康復期間長達40多天無法進食與說話；1995年又被檢查出肺癌，接受肺部切除手術；2013年再因臉部病變動刀治療基底細胞癌，歷經3次重大病痛，她依舊樂觀面對，與癌症纏鬥整整33年，最終仍於15日因併發症辭世，享耆壽91歲。李明啟回憶自己與陶玉玲雖未正式合作拍戲，但在各種活動場合中，幾位資深演員經常聚在一起，感情十分深厚，她哽咽表示好友生前總會叮囑她要好好照顧身體，即便歷經3次癌症，臉上仍常掛著溫暖笑容，談及對方驟然離世李明啟情緒幾近崩潰，低頭顫抖直言：「她突然這樣，我真的接受不了。」真情流露的畫面，也讓無數觀眾看了相當心疼。