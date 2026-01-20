我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄榮民總醫院近日完成一例心臟移植手術，患者是一名院內員工，該名員工於民國97年7月曾因急性A型主動脈剝離，在高榮接受主動脈人工血管置換手術，後續逐漸出現心臟衰竭情形。去年7月，上班途中不幸發生車禍，送至高榮急診後，除頭部外傷外，突發嚴重心臟衰竭並合併嚴重肺水腫，病況急遽惡化。醫療團隊隨即於急診緊急裝置葉克膜（ECMO）以維持生命，並轉入加護病房接受密集治療。高榮指出，病人於葉克膜支持下等待合適的心臟捐贈，歷經42天關鍵期，終於順利等到捐贈心臟並完成心臟移植手術。整個治療過程仰賴心臟外科、心臟內科、重症醫學科、護理團隊、協調師、勸募社工師及相關醫療人員的緊密合作，手術過程順利，術後恢復情況良好，該名同仁已於近日平安出院。高榮表示，此次成功案例，不僅展現高榮在重症照護、葉克膜支持與心臟移植醫療上的整合實力，也突顯長時間維生支持與精準照護策略在等待移植期間的重要性。透過即時判斷、完善監測與跨專科合作，成功降低併發症風險，為病人爭取到關鍵的生命機會。期盼透過此案例，讓社會大眾更加認識器官捐贈的重要性，並看見醫療團隊在每一個關鍵時刻，為守護生命所付出的專業與堅持。