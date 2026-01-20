我是廣告 請繼續往下閱讀

越逼近2月8日泰國大選，戰局看起來越像一道複雜的「組閣數學題」。人民黨在各項民調中仍維持領先，但成長動能明顯放緩；泰自豪黨則在民族主義氣氛升溫與執政優勢加持下急起直追；為泰黨深陷內部失分與家族政治陰影，已難再複製過去壓倒性的勝選劇本。選後最可能浮現的不是單一贏家，而是由泰自豪黨牽頭、結合為泰黨，再加上小黨補位的「紅藍聯盟」，讓投票夜過後的泰國政局仍充滿變數。根據《民族報》報導，紅色的為泰黨、橙色的人民黨與藍色的泰自豪黨各自握有地盤，也各自背負包袱。政治觀察人士普遍認為，三大政黨要在本次大選中單獨拿下足以穩定執政的席次並不容易，即使突破150席也只能算是亮眼表現，距離單獨掌權仍有落差。在這樣的結構下，聯合政府幾乎成為必然結果，選戰不只是在拚選票，更是在為選後的結盟空間提前布局。泰國國立發展管理學院民調中心（NIDA Poll）最新調查顯示，人民黨與黨魁納塔蓬（Natthaphong Ruengpanyawut）的支持度仍領先其他政黨與政治人物，但走勢已轉為平穩，未見持續擴張。反觀泰自豪黨的上升速度更為明顯，在民族主義情緒與政治時機的推波助瀾下，逐步拉近與人民黨的距離。朱拉隆功大學政治學講師思迪通指出，泰自豪黨的成長更像是選區結構的真實變化，而非短期操作所堆疊出的聲量。泰自豪黨此次將主戰場鎖定在席次眾多的東北部地區，並不諱言目標是爭取「過半數」席次。泰自豪黨在東北部新增的支持者中，有相當比例過去原本傾向為泰黨或人民黨，代表傳統票倉正在鬆動，選區板塊開始出現位移。若這股趨勢持續擴散，整體席次排序勢必被改寫。NIDA民調中心主任素威差的分析，點出選戰最後衝刺階段的關鍵變化。從12月初到最近一次調查，人民黨支持率由25%升至30%，但搖擺選民比例卻從32%大幅下滑至7%。這代表原本觀望的選民正快速做出選擇，但並未一面倒流向人民黨。依素威差的解讀，轉向泰自豪黨的比例反而更高，最後剩下的7%搖擺票，成為最可能左右勝負的關鍵變數。人民黨面臨的挑戰，在於宣傳政策綱領的能量有限，選戰節奏又時常被政治與社會爭議牽制，難以長時間主導議題，將政策轉化為中間選民聽得進去的敘事。此外，納塔蓬少了前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）曾帶來的個人光環，也使人民黨在最後衝刺階段，更必須仰賴組織動員與議題攻防硬撐戰線。至於為泰黨，仍受制於塔克辛（Thaksin Shinawatra）與貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）一連串政治操作失誤，聲勢難以突破。部分分析人士因此預測，泰自豪黨有機會成為最大贏家，人民黨緊追在後，而為泰黨落居第三的機率正在升高。不過，在泰國的選後政治現實中，名次並不等於出局，真正左右權力分配的，而是「誰最容易被拉進聯盟」。人民黨先前因起草新憲法議題與泰自豪黨黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）翻臉，並明確表態拒絕再合作，使「橙藍合作」的空間幾乎被封死。相較之下，若泰自豪黨與為泰黨選後願意各退一步，再加上民主黨、勇敢道德黨等小黨補位，理論上可湊出約300席的執政多數，形成外界所稱的紅藍聯盟。不過，紅藍是否真能牽手，關鍵不只在席次加總，更在雙方核心人物能否談妥共識，並以彼此都能接受的方式處理舊怨與敏感議題。若談判卡關，即便勉強組成聯合政府，也可能因內耗而難以穩定；若談判順利，泰國政局則可能在投票夜後迅速翻頁，上演選前看似第三，選後卻握到關鍵籌碼的戲碼。對選民而言，2月8日投下的一票，決定的不只是席次分布，也將泰國未來幾年的政治走向，一併送上談判桌。