為化解藍白陣營對軍購特別預算的質疑，立法院外交及國防委員會昨（19）日召開閉門的機密專案報告，邀請國防部長顧立雄等官員出席說明。不料，會議結束後，民眾黨立委黃國昌卻將機密文件悄悄地帶離會場，引發外界批評。對此，有網友挖出資深媒體人尚毅夫一段「神預言」，當時他曾表示，黃國昌去參加機密會議，目的就是要「偷東西」。面對質疑，黃國昌事後發文說明，自己離開會議室、走到樓梯口時，才發現手中一疊文件中「不小心夾帶」國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回，他還強調說：「前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧。」然而，事件曝光後，網路上隨即翻出一段過往政論節目畫面，引發熱議。有「立院活化石」之稱的資深媒體人尚毅夫，日前在政論節目《狠狠抖內幕》中談到黃國昌訪美返台、堅持反對行政院版軍購特別預算，並主張民眾黨要自提版本時，曾直言若黃國昌未參與機密簡報，「根本寫不出內容」。尚毅夫當時更語出驚人表示，黃國昌參加機密會議的目的，說穿了就是「要去偷東西」，他更狠酸：「黃說什麼要聽完之後才要定稿，你就是要去偷東西！不然我問你啦，你寫完大家問你要買什麼？買幾套？沒有軍事專業講得出來嗎？」隨著黃國昌偷帶走機密資料事件，尚毅夫這番話也被重新挖出，相關片段在社群平台迅速流傳，吸引大量網友留言朝聖，有人直呼「尚公神預言」、「知國蔥者，尚公也」、「被尚公說中了～太神」、「尚公請收下我的膝蓋」、「尚公、張禹宣、阿苗都是先知」、「俗仔蔥真的一舉一動都被看破手腳」。