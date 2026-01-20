我是廣告 請繼續往下閱讀

一星差評不只會掉星等，也可能掉進法院。新加坡一名單親媽媽不滿國際學校處理學費與續約爭議，在谷歌與社群平台留下負評，還指控五星好評造假。學校反控這些說法惡意不實，害招生半年少於預期，因此提告誹謗並要求法庭估算損失判賠、撤文；家長則堅稱全是親身經歷，雙方把「評論自由」與「商譽損害」的界線在法庭上正面對決。根據《聯合早報》報導，這起民事訴訟已於1月19日在新加坡國家法院開審。校方主張，單親媽媽自2021年10月19日起，在多個網路平台發表負面評價，包括學校的Google頁面、臉書專頁，以及外籍家長討論校務的網站。相關內容指控校方違法收費、逼迫續約、客服人員態度惡劣、說謊且缺乏職業道德，並聲稱網路上的五星評價不可信，暗示可能來自校方友人或分身帳號，甚至指稱校方會刪除不利留言。校方認為，這些說法缺乏事實基礎，目的在於損害學校聲譽，進而影響招生與營收。校方在庭上以數據說明負評對招生的影響，指出負評出現後半年內實際報名僅17人，低於預期的26人，直到一年後才回升至36人。校方稱，每名學生平均可帶來至少1萬4900新元（約新台幣36.2萬元）收入，主張招生落差已造成實質損失，並請法院裁定賠償。單親媽媽為30多歲的波蘭籍女子瑪爾塔．蘇察尼克（Marta Magdalena Suchanek），目前經營小生意。她的女兒於2019年8月進入Astor就讀，是首批學生之一，並於2021年8月離校。她表示，她僅延遲兩天繳費，卻被收取以整個月學費計算的5%利息，並在疫情期間被要求提前續約，否則孩子將被退學。她稱在尚未補繳費用前女兒即被停課，造成長期壓力，並強調相關發文是基於親身經歷，意在提醒其他家長。校方則指出，入學合約已清楚載明，若未在指定期限前繳清學費，家長須支付以一個月學費計算的5%利息，瑪爾塔對相關條款知情，過去也曾多次因延繳而支付利息。至於續約爭議，校方表示當時曾提供多種選項，包括續約一年、改簽分期付款合約，或選擇退學，並非強迫續約。一方面，學校與企業愈來愈依賴搜尋結果與評價系統建立信任，負評的影響往往直接反映在詢問與報名數字上；另一方面，家長也習慣透過公開評論作為消費回饋，甚至是一種自我保護機制，尤其在教育這類高投入、情緒高度集中的領域，衝突更容易被放大。法院接下來將判斷相關留言屬於可受保障的主觀評論，或已構成指向具體事實的指控，並審視校方提出的招生落差與收入推算，是否足以證明與網路言論之間存在因果關係。案件仍在審理中，裁決結果也可能成為新加坡處理網路評價責任的重要參考。