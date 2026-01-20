六福村主題遊樂園被列為「369遊樂園」之一，成為許多台灣人學生時代校外教學都去過的經典樂園，園區內的大怒神、蘇丹王大冒險、風火輪、笑傲飛鷹都是刺激又經典的遊樂設施。不過今（20）日六福村突然發出「大怒神」告別文，宣布將為它重繪新的面容，貼文曝光也引發大批遊客湧入致謝，同時也有許多人提及回不來的蘇丹王大冒險。
六福村突然告別「大怒神」！將以全新面貌登場
六福村主題樂園今（20）日上午發出「風雨中的告別文」，小編哈比連續兩天在大怒神下方拍照記錄一切，「特別為即將換臉的大怒神打上燈光，在風雨中，那彩色的光芒顯得格外溫柔，像是在跟我們道別。」
事實上，大怒神從1998年設置至今，陪著台灣經歷過921大地震的搖晃、無數颱風的侵襲、八八風災的考驗⋯⋯每一次天災之後，它依然挺立在那裡，繼續守護著每一個來到六福村的人。
搭乘大怒神時，會緩慢上升至最高點，最終遊客將「隱身」大怒神憤怒的面容中，就在此時，座椅會以自由落體的G速度向下墜落，從五十三公尺（十七層樓高）降至地面，在頭皮發麻之間體驗地心引力的威力。
隨後六福村也宣布，大怒神不會消失，它只是要以全新的姿態，「繼續陪伴下一個二十八年、下一代的歡笑與尖叫！即將為它重繪新的面容！」且在彩繪重整期間，大怒神依然照常營運。
大怒神感性告別文曝光後，也讓大批旅客湧入留言：「國小坐過一次嚇到差點尿褲子」、「大怒神小時候坐過覺得好玩，長大再去坐覺得快嚇尿了」、「希望不是第二個蘇丹王，距離回歸遙遙無期」、「大怒神很經典，真的不能消失」。
六福村最受喜愛設施！蘇丹王大冒險回不來有原因
不過在大怒神告別文下方留言區，卻湧入大批遊客喊話：「蘇丹王是不是不修了？好想再玩一次小時候的記憶」、「跪求蘇丹王大冒險」、「拜託你們修蘇丹王，我住新竹縣，每個月去就去你們那邊玩啦」、「六福村最好玩的絕對是蘇丹王」。
事實上，六福村的蘇丹王大冒險設施斥資12億元打造，刺激度有4顆星，遊客將搭乘吉普車體驗長達4分鐘的中東冒險，乘坐體驗舒適又不失刺激度，因此一直是人氣設施，過去每逢假期都會出現長長排隊人龍。
但是，蘇丹王大冒險在2017年因颱風來襲導致機房損壞，隨後進入停止營運維修期，本來預告會在2021年回歸，但後續一直沒有消息，就此停運至今。
對此，六福村官方也證實：「蘇丹王大冒險因原廠零件停產，導致無法繼續運作，已正式申請停用。我們正在進行場域的重新規劃，期望帶給遊客更優質好玩的體驗，敬請期待。」
