越南共產黨十四大在河內登場，還沒正式開幕就先把會場「鎖起來」，封網、發內網平板、禁帶手機、代表入住指定住所，連媒體採訪也被劃下紅線。在這種近乎全封閉的高壓控場下，外界更關注的是兩個攸關未來五年的大問題是否會同時拍板，總書記蘇林會不會趁勢再集權、甚至兼任國家主席，以及越南喊出未來五年力拚至少10%年增長的野心，究竟要靠更強的治理集中與更高規格的安全優先來支撐到什麼程度。本屆大會為期一週，預計於25日閉幕。約1600名代表先前往胡志明陵墓致意後，隨即進入閉門籌備會議，由國會主席陳青敏（Tran Thanh Man）主持通過大會議程與選舉規則。接下來才是權力與路線的核心流程，代表將選出約200人的新一屆中央委員會，再由中央委員會選出17至19名政治局委員，並在既定名單框架內確認最高領導核心，大會結束後，政治局再提名國家主席、政府總理與國會主席人選，交由國會程序完成任命。人事布局中，最受關注的仍是蘇林（Tô Lâm）的角色是否再升級。外媒普遍預期他將續任總書記，但真正的變數在於是否兼任國家主席。若成真，將等於把黨與國家的最高象徵權力集中在同一人手中，鬆動越南長期以來「四柱分權」的政治慣例。蘇林自2024年接掌黨魁後，推動大規模行政精簡與官僚裁撤，同時加快招商與基礎建設節奏，這種偏向集中決策、講求效率的治理風格，一方面被視為有助於拉抬成長動能，另一方面也讓黨內保守派對權力集中與經濟開放速度產生疑慮。根據黨內文件草案，越南未來五年力拚至少10%的年均經濟成長，文本中數十次提及國家安全，並強調在更危險的國際環境下，外交與國防的重要性同步上升。草案也將科技升級、產業現代化、私部門動能與國際經濟整合列為主軸，並把2045年成為高所得國家的長期目標納入討論脈絡。近年越南在媒體、網路與公共資訊上的規範逐步收緊，如今黨代會以封網、禁手機與嚴格採訪指引全面控場，等於把安全優先從政策文字落實到實際運作，也讓越南一邊強調彈性平衡的「竹子外交」，一邊在內部治理上展現更強的集中與防衛意識。未來一週，外界將持續觀察蘇林是否兼任國家主席及其權力配置，以及10%成長目標是否搭配具體政策措施。在多重外部不確定因素下，十四大定調的權力結構與發展方向，將成為影響越南未來五年施政節奏的重要關鍵。