泰國2月8日國會大選進入倒數，短影音平台TikTok先行「降溫」，宣布競選期間所有候選人一律不得購買付費廣告推播，也不得透過內容變現。表面上看來，是沿用平台長期以來的「禁政治廣告」與「禁政治變現」規定，但在選戰流量快速升溫之際，這項措施形同提前封住金流與演算法的加速通道，避免政治訊息透過金錢操作擴散，把選戰從政見競逐推向情緒對立。根據《彭博社》報導，TikTok表示，平台原本就禁止政治廣告，也不允許政治品牌內容取得收入，因此相關規範同樣適用於所有投入本次投票的泰國候選人帳號。即便候選人已累積聲量與素材，也不能透過購買廣告強行拉高觸及，平台將持續阻擋任何政治內容以付費方式獲得演算法加速。TikTok也坦言，隨著投票日逼近，誤導性內容勢必增加，包括AI生成資訊、深偽剪輯，甚至可能煽動仇恨或暴力的影片。平台表示，將與事實查核機構合作，核實政治相關說法，同時加強內部監控與審核，加快移除虛假或誤導內容的速度，降低錯假訊息在短影音中迅速擴散的風險。泰國約有5000萬名TikTok用戶，幾乎涵蓋全體合格選民，意味著任何被推上熱門的內容，都可能在短時間內跨圈層擴散，形成實質輿論壓力。TikTok先前曾披露，2025年第3季在泰國下架大量違反社群準則的影片，但未細分政治相關比例，選前是否會出現更密集的處置行動，仍有待觀察。泰國選委會已公告，2月8日投票將改選下議院500席，其中400席採選區制，100席為政黨名單，官方結果預計在4月9日前公布。這場提前大選是在政局震盪與邊境緊張的背景下登場，民族情緒與對立議題更容易被社群平台放大。平台此時封住付費擴散與變現，是否真能為選戰降溫，或只是迫使操作轉向更隱蔽的內容包裝與私域傳播，接下來幾週就會見分曉。