強烈大陸冷氣團南下影響台灣，中央氣象署預報員林定宜表示，周三、周四（1月21日至1月22日）全台氣溫明顯偏低，大台北、宜蘭白天僅13至14度，夜晚台南以北、宜花下探10至12度，局部恐剩8至10度，且北部、宜蘭要慎防大雨，高山也有雪機率，周末（1月24日至1月25日）才會逐漸回暖。
明天天氣又濕又冷 深夜台南以北跌破10度
氣象署預報員林定宜指出，周三、周四全台氣溫偏低，大台北、宜蘭白天高溫都只有13至14度，中南部18至20度，周三晚上至周四清晨氣溫最低，台南以北、宜花普遍只有10至12度，局部地可能只有8至10度，高屏、台東12至14度。
周五前北部、宜蘭有大雨 高山有下雪機會
林定宜說明，周五清晨（1月23日）依舊寒冷，全台低溫持續，白天冷氣團稍微減弱，北部、東半部白天高溫來到18至20度，中南部22度，不過整體感受還是涼冷；周末兩天正式回暖，但清晨還是偏冷，中部以北、宜蘭低溫10至15度，南部14至16度，白天高溫在北部及東半部20至22度，中南部24至25度。
降雨方面，林定宜提及，明天至周五由於台灣上空中層水氣增加，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區要注意局部較大雨勢，桃竹苗、花東、中部山區也有零星降雨；全台3000公尺左右高山有機會下雪，北台灣則是只要2000公尺以上高山就有降雪機率。
氣象署發低溫特報 冬天還沒結束
林定宜提醒，針對本波強烈大陸冷氣團，氣象署已經針對「新北、台北、基隆、桃園、新竹、苗栗、金門」發布「低溫特報」，周三新竹以北有持續10度左右氣溫發生的機率，苗栗、金門則要留意10度以下氣溫。
林定宜也補充，台灣冬季在1月是最冷的時段，但進入2月後，冷空氣南下的機會還是很高，體感偏冷的時間還要持續一陣子，民眾可以多多把握冷氣團中間的空檔，並持續做好禦寒準備。
資料來源：中央氣象署
