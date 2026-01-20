我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年澳洲網球公開賽(Australian Open)男單首輪賽事，尋求澳網三連霸的「義大利球王」辛納(Jannik Sinner)於今(20)日晚間強勢登場。面對法國好手加斯頓(Hugo Gaston)，Sinner展現衛冕者氣勢，在以6：2、6：1連下兩盤後，因對手身體不適退賽而兵不血刃晉級第二輪。這場在拉沃球場(Rod Laver Arena)舉行的焦點戰役，從開賽起就由Sinner完全掌控局面。面對球風靈活的左手將Gaston，Sinner的底線抽球與發球威力讓對手難以招架。Gaston在首盤結束後就因身體不適請求醫生進場治療，儘管勉強支撐完第二盤，但在連丟兩盤、且身體狀況明顯無法負荷的情況下，最終無奈選擇退賽。值得一提的是，比賽第六局曾出現驚險一幕。Sinner放出一記精彩的小球，Gaston為了救球飛身撲倒在地。Sinner當下展現風度上前關心，所幸該次跌倒並未造成嚴重受傷，Gaston隨後的醫療暫停主要是針對身體疾病而非這次摔倒。順利晉級後，Sinner在雙方對戰紀錄(H2H)來到3勝0敗。他在賽後受訪時表示：「我有注意到他的發球球速不快，特別是在第二盤。雖然這不是我想要贏得比賽的方式，但他是一位非常有天賦的球員，所以我知道必須保持高水準發揮，盡可能展現侵略性，而我也做到了。」回到熟悉的墨爾本公園，Sinner難掩興奮：「我很開心，非常高興能回到這裡。雖然開賽時有些緊張，但現在是享受比賽的時候了。我們努力訓練就是為了這種時刻。」Sinner目前的目標相當明確：成為公開化年代(Open Era)以來，繼喬科維奇(Novak Djokovic)之後，第二位在澳網完成「三連霸」壯舉的男單選手。Djokovic曾於2011-13年及2019-21年兩度達成此成就。Sinner下一輪的對手將是「幸運落敗者」克羅埃西亞新星普里茲米奇(Dino Prizmic)與澳洲地主外卡選手達克沃思(James Duckworth)之間的勝方。