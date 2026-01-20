我是廣告 請繼續往下閱讀

『你為什麼想來我們公司』

▲年後轉職黃金時期又要到來，近日網友討論面試官為何要一直問「你為什麼要來我們公司」這題，引爆熱烈討論。（圖／Pexels）

「真的超爛的問題，一堆人說謊亂掰有比較好嗎？」、「以前回過：不是你們發邀請請我來面試的嗎？還怕太嗆哈哈哈哈」、「我是覺得履歷都已經給了，你覺得不符合大可必通知，你都通知了問這題到底是要幹嘛」

面試公認最爛問題「你為什麼想來我們公司」！背後原因曝光

「這個問題是面試官想要知道你未來的職涯規劃、確認你對公司是否具有足夠熱忱以及你跟企業文化的契合度」。

▲專家解釋「你為什麼想來我們公司這題」，是想要知道你未來的職涯規劃、確認你對公司是否具有足夠熱忱以及你跟企業文化的契合度。（示意圖／Unsplash）

面試被問「你為什麼想來我們公司」！人資揭回答正解

▲當被問到「你為什麼要來我們公司」時，要把個人價值觀跟公司文化做出連結，以及展示對公司的了解。（示意圖／PhotoAC）

要把個人價值觀跟公司文化做出連結，又或者展示對公司的了解