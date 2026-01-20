一年一度換工作的黃金時期又快到了，不少人領完年終就要提出離職，找新工作時間到來，到時候又要面臨人資眾多問題的考核。而最近就有網友討論，真的不懂為什麼面試要問：你為什麼想來我們公司？」就是要找工作上班缺錢啊？這到底是什麼鬼問題，貼文引爆廣大迴響，不少人都認為：「這個問題真的超級多餘....」、「一堆人根本都說謊，這道問題真的很爛。」
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「不理解為什麼去公司面試時，人資都很喜歡問『你為什麼想來我們公司』，答案不是很簡單嗎？因為你缺人，我缺錢啊！不然呢？到底是什麼鬼問題」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的超爛的問題，一堆人說謊亂掰有比較好嗎？」、「以前回過：不是你們發邀請請我來面試的嗎？還怕太嗆哈哈哈哈」、「我是覺得履歷都已經給了，你覺得不符合大可必通知，你都通知了問這題到底是要幹嘛」、「我也很討厭這種問題，就是缺錢+覺得你們公司應該還算正常，但他們就想聽你有多愛他們公司的虛假話」。
面試公認最爛問題「你為什麼想來我們公司」！背後原因曝光
然而多少人真正在求職要進某間公司時，是真的擁有偉大夢想？還是只是想要有穩定工作、糊口飯吃，因此對於「你為什麼想來我們公司」這題感到非常的困惑。Threads帳號「職缺情報x求職密技」就表示「這個問題是面試官想要知道你未來的職涯規劃、確認你對公司是否具有足夠熱忱以及你跟企業文化的契合度」。
「職缺情報x求職密技」解釋，面試官可以從這題回答確認你職業定位、未來期望是否夠明確，針對你的職涯規劃，公司是否真的可以滿足期待；也能了解到你面試的職位有沒有熱忱跟抱負，「求職動機強的」求職者，通常都會主動去了解公司業務以及團隊文化；從你對工作環境的期望、商業模式的理解，也能看出跟團隊性格跟價值觀是否一致，這時如果有2個能力相近的求職者，企業大多會選文化較為契合的人加入團隊。
面試被問「你為什麼想來我們公司」！人資揭回答正解
根據《面試趣》報導，旅居荷蘭的高階經理人Peter Tu也有分享，表示「你為什麼想來我們公司」這個問題的目的，是在評估應徵者是否了解公司文化、公司的價值，以及他本身的動機為何，在問了這些問題之後，招募的主管可以知道對方的主動積極程度，並參考應徵者是否符合公司文化。
那到底怎麼回答呢？Peter Tu就表示，要把個人價值觀跟公司文化做出連結，又或者展示對公司的了解，可以談談面試的公司在市場上競爭優勢、聊新產品，如果有自己用過的心得那會更好，這會讓面試者認為應徵者願意學習，然後設想使用者的心情，換位思考的能力工作上就可以很快上手，錄取機率也會大增，所以下次再遇到這題時就可以輕鬆解答囉！
資料來源：「職缺情報x求職密技」Threads、《面試趣》
