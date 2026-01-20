我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓總統小馬可仕上任以來首度遭人向眾議院遞交彈劾訴狀，指控他涉貪、嚴重違憲並背叛公眾信任，連前總統杜特蒂被押送海牙受審的爭議也被一併拉進戰場。雖然眾議院多數席次仍由小馬可仕盟友掌握，讓彈劾「過關」機率被看淡，但這一紙訴狀仍可能把防洪弊案的追責壓力、派系角力與街頭不滿串成同一股推力，替菲律賓政局再起波瀾埋下引信。根據《菲律賓星報》報導，迪赫素斯是唯一申訴人，訴狀由眾議院少數黨副領袖尼賽背書提交。他主張彈劾理由主要分為三項，嚴重違反憲法、貪汙腐敗，以及背叛公眾信任。訴狀內容指控總統及其任命的高層官員，在預算與工程計畫上存在不當操作，甚至可能透過資源分配牟取私利；總統府則否認相關指控，強調總統「完全恪守」憲法，也否認涉及任何腐敗醜聞。彈劾火力最集中的焦點，落在近幾個月持續擴大的防洪工程貪腐爭議。菲律賓多地被點名防洪工程品質低劣，有的甚至被質疑是「幽靈工程」，卻仍照樣核銷撥款，讓花了錢卻防不了洪成為社會怨氣的出口。民間團體因此多次發動示威，要求徹查責任、追回不法利益，也出現要求小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）下台負責的聲音。除了工程與預算爭議，迪赫素斯也要求小馬可仕為杜特蒂（Rodrigo Duterte）被捕並押送至海牙國際刑事法院一事負責。他指出，在國內司法體系仍可運作的情況下，相關人士卻在未經正當程序下被帶離並送往國外受審，形同秘密帶走，甚至可被視為實質綁架。彈劾訴狀不僅鎖定貪腐問題，也把菲律賓社會長期爭論的法治、人權與主權議題，再度推向政治對決。程序上，彈劾申訴提交後，須在10個會議日內移交眾議院議長辦公室並列入議程，並在3個會議日內轉交眾議院司法委員會審議。司法委員會將檢視申訴在形式與內容上是否充分，以及是否具備繼續推進的合理依據；若認定理由不足，可建議眾議院以決議駁回。不過，即便司法委員會建議駁回，只要全體會議有至少三分之一眾議員支持啟動彈劾程序並擬定彈劾條款，仍可推翻委員會意見，讓案件繼續推進。反對陣營正轉變策略，將戰場由街頭轉進國會，試圖藉程序正義施壓執政黨，並使總統深陷弊案陰霾。儘管眾議院由親總統勢力掌控，彈劾案成功機率渺茫，但這場博弈的重點在於擴大公眾不滿。反對派正企圖藉此民意契機，將短期輿論壓力升級為深遠的政治動員力量。迪赫素斯表示，提出申訴的重點在於「無論成敗」都要留下紀錄；眾議院副議長普諾則回應，若有人提出彈劾總統，眾議院將依既定法律標準與正當程序處理。在接下來的數週內，司法委員會的裁定速度、防洪弊案是否有更具殺傷力的證據流出，以及民間怒火是否持續延燒，將共同決定這份彈劾案究竟是曇花一現的政治表態，還是掀起菲律賓政局新一輪震盪的引信。