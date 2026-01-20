我是廣告 請繼續往下閱讀

每年逢1月、2月遇上農曆新年，以及消費性電子產品淡季，往往外銷訂單都會走弱，但經統計處預估，2026年1月訂單金額700億美元至720億美元，不僅將創下1月訂單金額紀錄，更全年有望挑戰月月進入「700億美元俱樂部」。

▲2025年全年7437.3億美元，年增26.0%，訂單金額打破2021年紀錄，拿下歷史新高，更是首次站上「7000億」美元大關。（圖／經濟部統計處提供）

AI成去年主題曲 統計處：2026年有望單月800億美元

對於2025年外銷訂單情勢，黃偉傑表示，去年7437.3億美元較2024年增加1,533億美元，當中資通信產品就增加614.1億美元、電子產品增加800.7億美元，占整體增加比率的9成2以上；簡言之，去年外銷訂單貢獻都只靠這2項產品，也可以說是去年關稅下的「一盞明燈」。

2025年全年外銷訂單再創紀錄！經濟部統計處今（20）日公布2025年12月暨全年外銷訂單，12月訂單金額為762.0億美元，續創單月新高，年增43.8%；2025年全年7437.3億美元，年增26.0%，訂單金額打破2021年紀錄，拿下歷史新高，更是首次站上「7000億」美元大關。按主要接單貨品分析，科技貨品中的「AI雙引擎」的資訊通信產品訂單金額286.8億美元，拿下歷史新高，年增近9成；電子產品訂單金額278.7億美元，拿下「最強12月」，年增率達39.9%。光學器材同樣受惠於AI，光學檢測及量測設備接單，年增13.1%。而在傳統貨品方面，機械業同樣受到AI及半導體設備，12月訂單金額為20.4億美元，為去年各月最好表現。基本金屬、塑橡膠製品、化學品則尚未翻轉，年減2.5%、8.2%、0.4%。值得一提，台灣主要接單貨品中，除了電子產品呈現月減，其餘均是出現大幅度月增。統計處長黃偉傑說明，先說明電子產品成長力道來自AI，但並非不僅於此，隨著消費性電子產品進入淡季，就會呈現下滑。傳統貨品則據產商反映，部分客戶年底庫存回補，尚無法確定是否真正翻轉。而在接單地區方面，美國為2025年「接單王」，訂單金額2683.4億美元，創歷年同月新高，年增55.3%。而往年的「接單亞軍」中國及香港地區意外落榜，由訂單金額1395.4億美元的東協拿下，不僅是東協首次訂單金額逾千億美元，更是2024年超車歐洲地區後，再度出上演「 連續超車」戲碼。他補充，這兩項產品確實都是直接受到AI刺激，但也不僅僅如此，包括機械業去年也成長7.8%、電機產品增加7.7%，這些都是受到AI產品帶動起來；偏上游的傳統貨品，如基本金屬、化學品則仍受到中國低價傾銷影響，表現沒有那麼亮眼。黃偉傑也直言，隨著AI熱逐漸增加，2026年出現單月800億美元的訂單金額也不無可能。據外銷訂單受查廠商對2026年1月接單看法，按接單金額計算之動向指數則為46.5，預期 2026年1月份整體外銷訂單金額將較2025年12月份減少。