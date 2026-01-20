我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院最快20日針對美國總統川普對等關稅法源依據做出裁決，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）搶先放話，若最高法院判決結果不利，白宮將採取備案，持續課徵關稅。葛里爾在接受《紐約時報》訪問時表示，如果最高法院推翻川普根據緊急法發起的全面性全球關稅，川普政府將幾乎立即實施新的關稅。最高法院可能在未來幾週內就關稅問題作出裁決，最快可能在周二。此案是對總統權力以及最高法院是否願意限制川普自2025年1月重返總統職位以來，行使權力的重大考驗。葛里爾揚言，一旦出現任何不利裁決，政府將在「第二天就開始」重新建立關稅。報導指，最高法院正在審理川普利用 1977 年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對全球貿易夥伴徵收關稅的合法性。葛里爾對仍認為法院會做出有利於政府的裁決。但他同時指出，他和其餘顧問在政府執政之初就已向川普提供了「許多不同的選項」來達成貿易目標，這意味著川普可以轉向不同的法律授權，在全球範圍內徵收類似的關稅。如果法院裁定不適用該法案，美國財政部長貝森特先前表示，政府可能會援引1974 年的一項法案，該法案允許對貿易不平衡的國家徵收 15% 的關稅，為期 150 天；或者援引 1930 年的法案，法案允許對歧視美國商業的國家徵收高達 50% 的關稅。