國民黨主席鄭麗文日前拋出希望促成國共兩黨領導人「鄭習會」構想，更稱預計上半年出訪中國大陸、美國。鄭麗文今（20）日下午拜訪前總統馬英九時，馬期勉她堅持「九二共識」、促進兩岸交流。鄭麗文受訪則指出，此次拜會大多時間聚焦在兩岸關係的交流與破冰，馬英九非常支持與鼓勵，還提醒她若要赴陸訪問，不能穿高跟鞋，還要她開始練毛筆字。鄭麗文今在副主席蕭旭岑、張榮恭、文傳會主委吳宗憲、發言人牛煦庭、江怡臻陪同下，前往拜會馬英九。鄭麗文說，快要過農曆新年，她也來向馬英九拜年，但兩人談話多數時間確實聚焦在兩岸破冰問題。她強調，未來國家前途與兩岸關係至關重要，馬英九除了跟她分享過去與中共中央總書記習近平互動的經驗與趣談，還說了很多小故事，並特別提醒她如果前往對岸，不能穿高跟鞋，而且從現在開始就要練毛筆字，但自己不像馬英九毛筆字寫得很好，現在臨時抱佛腳應該已經來不及了。對於媒體關切「國共論壇」的舉行時間，鄭麗文低調表示，希望在兩岸兵凶戰危、全世界都高度關注兩岸關係的時候，國民黨要負起這個歷史重責大任，扭轉乾坤，讓兩岸關係融冰，紓解台海緊繃得情勢，至於「第一次智庫交流論壇」活動在確定後，國民黨會在第一時間召開記者會向外公布。鄭麗文說，對於兩岸未來交流，這是台灣主流民意的高度期待，台灣人不希望讓下一代上戰場，而且台灣偉大的經濟與民主成就，也不應該受到戰爭影響，國民黨不會畏首畏尾，逃避這個歷史重責大任，希望社會大眾可以放心，而且到目前為止，她有充分感受到北京方面的善意與誠意，希望這次的破冰能讓兩岸關係走向和解、和平的道路，這也是台灣社會與國際社會的期待，尤其目前國際社會如此動盪不安，國民黨希望兩岸互動能發揮定海神針的效用，讓大家看到和平的希望。