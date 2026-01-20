我是廣告 請繼續往下閱讀

39歲女星米可白（趙亦瑄）下月將動手術！米可白長年飽受鼻子過敏所苦，先前拍戲鼻血暴流，進行頭顱X光檢查後，發現鼻子內有息肉及2刀劃痕，不僅使她經常頭痛，就連注意力也難集中，如今米可白喜悅宣布，拍戲工作告一段落，「接下來要準備二月初的鼻息肉與神經切除手術，謝謝劇組這段時間的照顧！」感性分享心境，自己無法讓每一個人都喜歡，但先決條件，是要先學會喜歡自己，引來一票粉絲打氣。米可白18日透過社群IG發文，「昨天殺青了，也正式開始放假。接下來要準備二月初的鼻息肉與神經切除手術，謝謝劇組這段時間的照顧，有時拍完一場戲，工作夥伴默默比個讚，那一瞬間真的很溫暖！」米可白經歷該次拍攝，看見了自己以往不曾見過的模樣，「一層一層更靠近內心。繼續努力、學習。把每一次經歷，都變成更好的養分」，最後不忘感性喊道，「為了那些一直相信你、支持你、愛你的人！」事實上，米可白於去年8月透露，先前拍戲突然鼻血暴流，現場嚇成一團，隔天回家後連續3天狂流，就醫檢查出鼻子裡有2刀劃痕，猜測可能是自己在用洗鼻子噴嘴時，不小心受傷，除此之外，米可白也表示長年受過敏所擾，「這幾天過敏到狂打噴嚏，我在診間只是待了幾分鐘，噴嚏打了20幾個」，讓她終於決心於下月進行鼻息肉與神經切除手術，解決症況。