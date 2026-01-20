我是廣告 請繼續往下閱讀

玩法：整架包下來的「專屬航班」，走高端、小團體路線

可搭人數：最多 3人

費用：60000日圓／架（約15分鐘）

標註為「最受歡迎」路線

看點：主打從空中看活火山火口、噴煙與粗獷山肌，視覺衝擊感很強

費用：大人10000日圓／小孩9000日圓

看點：路線拉長，會繞到米塚、草千里、中岳火口等景觀

費用：大人14000日圓／小孩13000日圓

看點：主打空中看阿蘇代表性小火山丘「米塚」，屬於「短時間、先體驗看看」的入門款

費用：大人6000日圓／小孩5000日圓

日本熊本縣阿蘇直升機空拍行程，深受旅客喜愛，20日有國人搭乘的直升機失聯再次引發關注。阿蘇火山直升機行程是什麼？路線分哪幾種？《NOWNEWS今日新聞》整理重點一次看。阿蘇最大的特色是火山口、外輪山、草原、火山丘分布廣，站在地面常常很難一次理解它的全景。直升機主打用幾分鐘把代表性地貌濃縮掃一圈，特別受行程緊、又想拍到大景的旅客歡迎。不是。阿蘇的觀光直升機大多屬於「定點起降、以觀景為主」的玩法，繞行特定航線後返回原點，不跨區、不長距離移動，飛行時間多落在數分鐘到十多分鐘，視方案而定。依公開資訊整理大致分成4條路線包機航線（約15分鐘）火口俯瞰航線（約7分鐘）阿蘇山Special深度航線（約10分鐘）阿蘇山麓入門航線（約4分鐘）不提供事前預約。官網寫明到園區入園後，直接到直升機乘場現場辦理即可，團體可電話洽詢。需2名乘客以上才會飛行，且同一趟最多3人；若有空位，可能會跟其他旅客「併乘」。3–12歲算兒童票，且需要占一個座位；每位成人限帶1名2歲以下幼兒坐在腿上。排隊時間，假日可能等2至3小時、平日也可能等1至2小時；人潮或額滿時可能提早收單，甚至當天搭不到。遇到惡劣天氣可能改路線或停飛，需以當天狀況為準。