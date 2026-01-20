我是廣告 請繼續往下閱讀

B19病毒小心引發心肌炎 疾管署：無特效藥

台中一名11歲女童近日因感冒、咳嗽近1個月，與家人外出時突然在車內大叫一聲後昏迷，送醫搶救仍不治，後續有媒體報導檢出B19病毒。疾管署指出，所謂B19病毒主要影響3類族群，假設有罕見致死的情況，主要因素為心肌炎，致死率較高，病程也會較快。該名女童曾被通報為流感併發重症個案，疾管署防疫醫師林詠青澄清，流感檢驗結果為陰性。至於人類B19微小病毒部分，他衛教，會造成的症狀一般是輕微的，大多可自行痊癒。傳染途徑與呼吸道傳染病類似，主要透過飛沫傳染。林詠青指出，暴露到病毒後經過4到14天就會開始有症狀，也可能會完全沒症狀，在日本稱為蘋果病、台灣正式名稱為「傳染性紅斑」。他說，主要是小朋友感染，一開始會出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等，會被認為是感冒症狀。過去較典型的症狀包括臉頰有鮮紅色皮疹，林詠青說，有時候會癢、也會延伸到軀幹、四肢；成人感染則是要留意關節痛、關節炎。林詠青提醒，比較罕見的情況，若侵犯其他器官系統，像是有血液疾病等，可能會影響造血系統而造成嚴重的貧血。免疫功能較差者要留意感染可能會持續較久；而孕婦感染則要留意胎兒貧血或水腫，會造成死胎或無法產下胎兒的狀況。以往研究也發現，B19病毒可能會造成心臟、神經跟肝腎方面的感染的症狀。林詠青說，心臟較危險的狀況是造成心肌炎、神經系統則要留意腦炎、腦膜炎；肝腎同樣要小心發炎。至於致死的狀況最常見可能是心肌炎。林詠青提到，過去發現B19微小病毒若造成心肌炎，致死率約3成。至於預防的方式，目前沒有特效藥，林詠青說，主要靠支持性療法，且透過勤洗手、戴口罩，避免透過飛沫感染到微小病毒。