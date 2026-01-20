強烈冷氣團降溫！全家7-11降溫優惠來了，7-11有珍珠奶茶、發熱衣買一送一，為低溫做好準備；全家便利商店除了有發熱衣第2件7折外，還有溫罐飲料任選2件8折，有國寶茶、黑糖紅玉薑茶、紅棗茶，原價30元、平均每瓶24元。

7-11發熱衣、奶茶買一送一

受到冷氣團影響，據氣象預報顯示本週將明顯降溫，7-11即日起至3月3日「小白兔暖暖包」（手握式/貼式）任選第2件5折、UNIDESIGN輕暖發熱衣（原價499元）指定品項任選買1送1。

另有「韓國大邦大容量暖暖包」主打最高溫度70度、平均溫度64度超高保暖力，優惠2件88元，1月30日起至2月1日祭出單件特價39元。Injoyyi保濕潤唇蜜(原價129元)，即日起至3月3日任選買1送1。

▲7-11UNIDESIGN輕暖發熱衣，指定品項任選買一送一。（圖／7-11.com.tw）
並且門市還有「珍珠焙火烏龍奶茶」自1月21日起至25日限定，買一送一優惠。自1月21日至2月3日止指定超有料系列的甜品任選2杯99元，優惠單品包含加入香脆花生的「黑金燒仙草」、大甲芋頭綿密到位的「椰香芋見西米露」與粉粿Q彈有感的「黑糖粉粿剉冰」。

▲門市還有「珍珠焙火烏龍奶茶」自1月21日起至25日限定，買一送一優惠。（圖／7-11.com.tw）
全家發熱衣任選第2件7折！溫罐系列飲品2件8折

全家便利商店則是為了強冷空氣團做準備，「FamiCollection指定發熱衣任選第2件7折」，包含石墨烯發熱衣（原價699元）、極暖絨發熱衣（原價649元）、重力發熱衣（原價439元）。

還有溫罐系列飲品任選2件8折，包含金桔國寶茶、桂圓紅棗茶、台農巧克力保久乳、台農麥芽保久乳、伯朗咖啡、伯朗藍山咖啡，平均最低單罐只要24元。

▲。（圖／全家www.family.com.tw）
▲全家溫罐系列飲品任選2件8折，包含金桔國寶茶、桂圓紅棗茶、台農巧克力保久乳。（圖／全家www.family.com.tw）
▲。（圖／全家www.family.com.tw）
▲全家便利商店則是為了強冷空氣團做準備，推出「FamiCollection指定發熱衣任選第2件7折」。（圖／全家www.family.com.tw）
資料來源：7-11全家

