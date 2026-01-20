我是廣告 請繼續往下閱讀

當多數冬季活動仍停留在市集與促銷，台南卻悄悄長出一座可以走進去、玩整天的「冬日野營樂園」。萬國通路於 2026 年初舉辦「冬日野營夢幻嘉年華」，以沉浸式野營場景為核心，結合商品特賣、市集、美食、表演與遊樂設施，打造南部少見、跨越購物與娛樂界線的冬季嘉年華體驗，活動自即日（1/16起）一路延續至2/1(日)，讓民眾不必遠行上山，也能在城市中感受冬季野營的悠閒節奏。走進活動現場，映入眼簾的不只是攤位，而是一整片以「冬日野營」為靈感打造的場景：大型天幕帳篷撐起開闊空間，木棧板休憩區讓人自然坐下停留，搭配露營風裝飾與自拍鏡設計，讓每一個角落都成為可以被拍照、被分享的畫面。每到週末，現場更將上演雪花秀，在南台灣少見的飄雪場景中，營造宛如童話般的冬季氛圍，吸引親子與情侶族群駐足打卡。這場嘉年華的背後，其實承載著萬國通路三年來的累積與轉化。自 2021 至 2023 年間，品牌曾打造南部首見的泡泡屋、聖誕雪景與小木屋造景，創下熱烈回響。今年再度回歸，規模全面升級，不僅擴大造景與互動內容，也同步推出近年來品項最多、優惠力道最強的年度廠拍活動，讓「來玩」與「來買」不再是二選一，而是自然共存的體驗流程。活動期間，民眾可在沉浸式野營場景中選購品牌商品，單筆消費滿額即贈品牌牛津布野餐墊，將野營的意象從現場延伸到生活日常。品牌官方LINE也推出線上扭蛋機遊戲，讓消費者透過掃碼就能抽中折價券或實用贈品，增加逛展的趣味與參與感；消費滿額登錄發票，還有機會抽中最新款 iPhone，讓活動話題持續延燒。每到週末，嘉年華更完整展現其「冬季樂園」的樣貌。旋轉木馬成為親子最受歡迎的停留點，現場輪番上演吉他自彈自唱、親子泡泡秀、魔術舞蹈與氣球舞台秀等互動表演，品牌形象角色「太空鷹」也將不定時現身與民眾合影，拉近品牌與家庭族群之間的距離。同步登場的「荏苒市集」，集結近百位文創攤位，從一樓戶外延伸至二樓室內空間，搭配手作 DIY 體驗與大量抽獎活動，讓逛市集本身成為可以待上一整個下午的行程。值得一提的是，活動也特別規劃《冬眠救援隊！小小探險家出動》五感體驗活動，透過光影劇場、捕魚、採果實、烤肉與製作露營燈等互動情境，在遊戲中探索自然、啟發創意。內容豐富多元，讓嘉年華不只是一場特賣活動，更是一段適合全家共享的冬日時光。「冬日野營夢幻嘉年華」不只重新定義了廠拍與觀光工廠的可能性，也為南部冬季活動創造一個新的想像——在城市裡，也能有一場慢下來、坐下來、被記住的冬季野營體驗。活動期間免費入場(停車酌收$50元，消費滿$500可折抵)，邀請民眾走進這座冬日營地，用一個下午，換一段屬於今年冬天的記憶。活動名稱： 萬國通路冬日野營夢幻嘉年華活動日期： 2026/01/16 - 2026/02/01活動地點： 萬國通路創意觀光工廠（台南市歸仁區中正南路二段 1 號）入場門票： 免費入場(停車酌收$50元，消費滿$500可折抵)