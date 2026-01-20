我是廣告 請繼續往下閱讀

▲方舟投資(ARK Invest)創辦人暨執行長 Cathie Wood。（圖／滙豐銀行提供）

滙豐銀行日前邀請享譽全球的方舟投資(ARK Invest)創辦人暨執行長 Cathie Wood，分享其對全球經濟發展、聯準會貨幣政策走向，以及人工智慧(AI)浪潮帶動投資新藍海的觀點。滙豐財富管理團隊亦同步解析投資策略，協助客戶在波動環境中掌握長期成長機會，強化整體財務韌性。Cathie Wood指出，儘管市場持續關注通膨、估值與地緣政治等不確定性，但整體正處於「在憂慮中攀升 (climbing a wall of worry)」的成長階段。她認為，創新所帶動的生產力提升正逐步發揮影響力，有助於壓低通膨壓力。隨著經濟歷經滾動式調整，壓力逐漸反映於就業市場，聯準會可能在通膨持續降溫的情況下，啟動不只一次的降息循環，而市場亦已開始反映此一預期。在人工智慧發展方面，Cathie Wood 強調，開源模型的快速擴散正重塑全球科技競爭格局。她指出，AI 的成本結構正以驚人速度下降，每年AI訓練成本約降低 75%，推理成本下滑約85%至98%的幅度。當技術成本顯著下降，應用規模將隨之迅速擴張，AI 正逐步邁向全面普及的關鍵階段。她進一步指出，醫療產業是AI應用中最被低估、卻可能帶來最深遠影響的領域之一。隨著AI能透過血液檢測協助更早期診斷癌症與重大疾病，不僅有助於提升醫療效率，也可能延長人類壽命。她同時指出，大型藥廠與生技公司正面臨專利到期挑戰，未來五年恐流失約3,000億美元收入，使市場對醫療產業過度保守，反而形成創新與投資的潛在切入點。談及自駕技術與就業議題，Cathie Wood形容創新發展往往呈現「先慢後快」，目前自駕車與Robotaxi已逐步邁向商用化階段。她也指出，部分企業已有約 20%至50%的工作內容由AI協助完成，尤其科技公司、工程師與開發人員受影響較為顯著。雖然短期內可能出現職務調整，但長期而言，AI亦將同時創造大量新產業與新工作機會。在此趨勢下，滙豐財富管理團隊提出相應的實務投資觀點。對一般投資人而言，滙豐透過涵蓋股票、基金、ETF與債券等多元產品，協助客戶參與AI產業鏈發展；針對偏好穩健配置的投資人，亦提供跨產業基金、平衡型與低波動商品，在市場震盪中建立財務防火牆，並依個人需求進行投資配置。對企業家與高資產人士，滙豐指出，現代財富管理已從追求單一報酬，進化為跨世代、跨地域與跨領域的整合決策。面對地緣政治、企業傳承與科技革命等多重挑戰，滙豐憑藉全球化布局與跨境整合能力，提供策略性建議，協助高資產客戶優化資產配置、守護家族價值，實現財富永續。未來，滙豐將持續攜手國際重量級投資專家，深化市場洞察，並以專業財富管理團隊陪伴客戶迎向AI 世代的投資新局。