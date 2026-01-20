我是廣告 請繼續往下閱讀

超現實3D沉浸戀愛互動手遊《戀與深空》正式開啟二週年特別慶典。為感謝獵人長久以來的喜愛與支持，不僅在遊戲【家園】玩法中可以與心儀的他共賞絢爛煙火，官方在本次週年慶典中，也籌備了多檔線下活動。已於台北微風南山舉辦的「心」房特別快閃、《戀與深空》× MyAnime Café 聯動主題咖啡廳活動、於台灣及香港推出的拍貼機活動外，更有首檔手搖飲聯動即將開啟。特邀深空獵人共襄盛舉，一同慶祝。活動期間：2026年1月16日～2026年1月25日主題造景開放時間：週日 ~ 週三｜11:00 AM ~ 09:30 PM週四 ~ 週六｜11:00 AM ~ 10:00 PM*開放時間依照百貨營業時間。活動地點：台北微風南山1樓北側戶外場地心房裡的人新房見，《戀與深空》「心」房特別快閃於1月16日正式開幕，在本次活動中不僅有溫馨沉浸的家園造景區，還有男主專屬區供獵人拍照尋找點滴回憶，創造又一個甜蜜瞬間。這一次五隻可愛萌趣的貓貓氣模也將一同展出，等待各位獵人的到來。「心」居落成打卡活動同步進行中！▎ 𝗦𝗧𝗘𝗣 𝟭：於《戀與深空》主題造景區進行拍照（須拍到本次主題造景）。▎ 𝗦𝗧𝗘𝗣 𝟮：於活動期間上傳個人公開社群平臺，貼文中附上「獵人編號」、以及活動指定2個hashtag「 #戀與深空 #心居落成」進行本活動；▎ 𝗦𝗧𝗘𝗣 𝟯：發布完成後，完整填寫活動參與表單：▎ 𝗦𝗧𝗘𝗣 𝟰：完成上述步驟後即可參與抽獎，有機會獲得【隨機男主透扇*1+隨機男主綬帶*1】一組喔！更多活動資訊請持續追蹤《戀與深空》官方粉絲專頁！《戀與深空》與 MyAnime Café 聯動主題咖啡廳1月16日於台北、高雄正式開啟。現場不僅有美味餐點與專屬特典等待獵人品嘗帶回家，這次也將開啟新一輪周邊預購活動，蜜戀時光來到，與「他」來一場心動約會。活動期間：2026年1月16日～2026年3月5日活動地點：MyAnime Café 三創店：臺北市中正區市民大道三段2號7樓MyAnime Café 夢時代店：高雄市前鎮區中華五路789號B1*詳細用餐時段依照餐廳規定。更多聯動詳細內容還請留意《MyAnime Café》官方粉絲專頁。