日本熊本縣阿蘇火山今（20）日上午一架觀光直升機失聯，機上載有2名台灣籍遊客，稍早在阿蘇火山口附近發現直升機殘骸，警消證實損毀嚴重，但目前夜色已深，救援難度相當高，搜索人員已暫時撤離，等待明早7點半左右重啟行動。根據熊本放送報導，一架從熊本縣阿蘇市「阿蘇卡德利動物樂園（Cuddly Dominion）」出發的觀光直升機目前處於失聯狀態。根據警方表示，下午 4 時 10 分左右，在阿蘇中岳第一火口內的北側發現了「疑似直升機機體的殘骸」，地面搜救隊隨後也證實，報導指，機體損毀狀況非常嚴重。隨著太陽下山，草千里與火山口現場一帶已籠罩在漆黑的夜色中。從下午 3 時左右開始，搜救人員便在火山口附近展開陸空兩路的全力搜救。不過，直升機的空中搜救已於下午 5 時結束，地面搜救活動也於下午 6 時正式宣告暫停。目前，警方與消防單位的車輛均已撤離現場。搜救行動預計將於明日（21 日）上午 7 時 30 分重新啟動。儘管依照天氣狀況，預計明天的搜救環境依然嚴峻，但警方、消防單位將會持續與自衛隊進行商討，並進一步推進搜救行動。