▲蕭敬騰透露，當天除了演唱自己的作品，應該會準備一些長輩想聽的歌，也歡迎大家點歌。（圖／喜鵲娛樂提供）

由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，於3月21、22日在臺北流行音樂中心開唱，最大驚喜莫過於金曲歌王蕭敬騰（老蕭）將擔任第二天的壓軸，還宣布將酬勞全數捐出。老蕭表示：「除了我自己的作品，應該也會準備一些長輩想聽的歌，歡迎大家點歌！」至於本次登台的契機，老蕭說是某次跟胡瓜吃飯，聽到對方做該演唱會的動機是做公益，讓他二話不說答應演出。蕭敬騰出道前曾在民歌餐廳表演，但他坦言「秀場文化」對他有一些距離：「很可惜，我沒有看過現場，但有在電視上看過一些片段，這次很榮幸、也很期待能感受一下。」會在百忙中抽空加入「鑽石舞台之夜」演唱會，是因為有一次和胡瓜餐敘，「瓜哥提出他做『鑽石舞台之夜』的動機，是希望能提供舞台給一些資深藝人、服務長輩觀眾，並且會捐出善款做公益，這麼有意義的事情，我沒有理由不參加。」前陣子剛為岳父林光寧辦完人生畢業典禮，是否曾經在岳父生前聽他說起昔日在秀場或錄綜藝節目的趣事？蕭敬騰說：「認識岳父的時候已經沒有餐廳秀文化了，但有時聽到他們以前從下午唱到晚上、底下有人吃牛排，後台藝人長期相處的故事，覺得很新奇、感覺以前的演藝圈跟現在很不一樣。」雖然過去的演藝圈和現在很不一樣，但蕭敬騰認為：「流行音樂代表當代文化，每一個世代都不會相同，沒有好不好、對不對，都是軌跡、文化傳承。我希望不只是音樂，也希望將一些良善的倫理道德傳承下去，比如敬老，比如幫助需要幫助的人事物。」所以他把這場演出的酬勞全數捐出，「這是一定要的，小小心意，希望藉由這次的加入，未來能讓更多人一起參與。」2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場，3月21日（六）、22日（日）強勢回歸臺北流行音樂中心，首日有余天、余祥銓父子和黃西田坐鎮，第二天由蕭敬騰壓軸、李千娜加入，完整演出陣容還有王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、AKB48 Team TP、鍾采穎等，門票已經在年代售票系統熱賣中，本次受贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。