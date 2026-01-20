我是廣告 請繼續往下閱讀

▲友邦人壽總經理侯文成。（圖／記者顏真真攝）

AIA友邦人壽今（2026）年1月1日正式進駐全新企業總部大樓，地處商業、市政、文化絕佳戰略區域的台北車站商圈，並以大樓冠名展現其在台灣落地生根的長期承諾，成為台灣首家擁有冠名大樓的外商壽險公司。總經理侯文成表示，冠名大樓不僅象徵對台灣保險市場的未來充滿信心，更代表將持續引進集團資源、打造符合在地需求的保險服務。友邦保險控股公司及其附屬公司是最大的泛亞地區獨立上市人壽保險集團，覆蓋18個市場，包括在中國、香港、泰國、新加坡、馬來西亞、澳洲、柬埔寨、印尼、緬甸、新西蘭、菲律賓、南韓、斯里蘭卡、台灣、越南、汶萊和澳門擁有的全資分公司及附屬公司，還有印度合資公司的49%權益。此外，友邦保險持有中郵人壽24.99%股權。友邦人壽自2009年合併Alico美國人壽正式進入台灣市場以來，持續提供創新的保險與保障方案，陪伴無數家庭成長。全新冠名企業總部大樓不僅是辦公空間的升級，更代表AIA以實際行動投資台灣的決心。友邦人壽總經理侯文成表示，「AIA台灣的全新企業總部，是我們對這片土地最具體而堅定的承諾。我們相信台灣市場的發展潛力，也希望透過長期深耕，成為支持員工與台灣家庭的穩定力量。這座冠名大樓不僅象徵對台灣市場的信心，更代表我們將持續引進集團資源、打造符合在地需求的保險服務，並積極投入社會公益，實踐健康、長久、好生活的品牌使命。」面對高齡化社會與財富傳承需求，友邦人壽將以新企業總部為策略核心，結合友邦集團資源與在地智慧，專注於「退休保障」與「財富傳承」金流解決方案，讓「保險未來式」成為現在進行式。新大樓內也特別規劃VIP Lounge，以高雅設計與隱私空間，打造專屬於高資產客戶的尊榮體驗，這個空間不僅象徵服務升級，更體現友邦人壽對高端市場的深度耕耘，提供財富傳承、退休金流規劃等整合策略，協助客戶在瞬息萬變的金融環境中，穩健守護資產並創造世代價值。