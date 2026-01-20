國家級警報突然響起別嚇到了！中華電信、台灣大哥大與遠傳電信宣布，將於明（21）日16時（下午4時）在台灣含離島地區實施災防告警訊息測試，中華電信也表示，期間不會影響客戶使用服務，「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，請收到測試訊息之客戶毋需緊張。
國家警報固定測試！關閉方式一次看
中華電信今（20）日表示，為了響應政府政策，持續實施不定期災防告警系統測試作業，傾力為全台民眾安全把關。115年1月21日下午4時，將於全台含離島地區實施災防告警訊息測試。
中華電信指出，藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送作業，期間不會影響客戶使用服務。「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，請收到測試訊息之客戶毋需緊張。
至於該如何關閉「每月測試用訊息」頻道之開啟/關閉操作，iPhone用戶可以到手機上的「設定」App，然後點一下「通知」，隨後滑至底部，就可以看到政府警示項目，把每月測試用訊息關閉，即可不會收到明（21）日的測試警報。
各大手機品牌開啟防災告警方式
資料來源：中華電信、Apple
