▲台南市中西區五妃街20日下午再現天坑，坑洞長約2公尺、寬近1公尺、深度接近2公尺，約半個人高。（圖／翻攝畫面）

台南市中西區五妃街靠近西門路口，今（20）日下午2時40分出現一處大型天坑，嚇壞往來用路人。台南市政府工務局接獲通報後，立即派員到場拉設警戒，並緊急協調廠商進行灌漿回填作業，防止坑洞持續擴大，確保周邊民宅與通行安全。據了解，該路段並非首次發生塌陷事故。早在2024年3月6日，五妃街就曾出現大型天坑，不僅吞噬一輛小貨車，還造成鄰近工地吊臂傾斜倒塌，波及對向民宅及交通號誌，當時市府除勒令相關廠商停工外，也依法裁罰27萬元。此次相近地區再度塌陷，讓附近居民憂心忡忡，直呼「短短2年內已發生3次，實在難以接受」。工務局指出，塌陷位置位於五妃街338號前方，坑洞約長2公尺、寬近1公尺、深度接近2公尺，底下自來水管線裸露，現場仍有漏水情形。為避免地層持續遭掏空，已立即通知自來水公司派員修復破損管線，並同步聯繫其他管線單位到場確認地下設施狀況。工務局強調，在完成初步安全管制後，已調派廠商進行灌漿作業，以穩定路基結構、降低擴大風險，確保行人與車輛通行安全。後續將針對此次路面下陷原因深入調查，待釐清肇因後，儘速完成相關改善工程，防止類似情形再度發生，維護市民用路安全。