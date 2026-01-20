我是廣告 請繼續往下閱讀

知名命理師詹惟中日前登上TVBS節目《11點熱吵店》，分享年少時期窮困差點出賣肉體換錢，有一次小時不慎闖進舞廳，被警察臨檢抓進看守所，父親隔2天才來保他，見到父親淚流滿面，從此洗心革面，兒時的生存壓力，成為詹惟中成長陰影，同時致使他拚命地追求財富，自己揭露黑暗面：「我被窮怕了，所以心裡有障礙，現在才會變態炫富！」詹惟中在澳門出生，自小家中貧苦，幼年隨家人搭難民船來台，落腳台中清水眷村，成長過程學壞，逃學、打架樣樣來，甚至逃家在外，一開始沒錢生活，他苦笑回憶：「從基隆來的2個室友看我這麼窮，竟然說要帶我到公園賣屁股！」後來到醫院賣血，才勉強生存下來。詹惟中更回憶道，某次因不慎誤闖舞廳，因當時未成年被警察臨檢抓進看守所，父親隔2天來保他，見到父親淚流滿面，從此洗心革面，兒時的生存壓力，成為詹惟中成長的陰影，同時致使他拚命地追逐財富，坦承：「我被窮怕了，所以心裡有障礙，現在才會變態炫富！」同場來賓還有已故綜藝大哥賀一航的兒子曾治豪，他自幼在奶奶家生活，國中結交三教九流朋友，叛逆翹課、抽菸，做過不少荒唐事，「我曾拿噴漆在牆壁噴『恨』、拿菜刀把沙發砍壞！」愈幹壞事就被家長打得愈兇，陷入惡性循環。人生的轉機來自有天曾治豪和朋友吃宵夜，突然一輛車子疾駛至他面前，4名惡煞下車，不分青紅皂白攻擊他，被捅12刀送醫發出病危通知，好不容易才保住一命，在病床前，曾治豪第一次看見父親紅了眼眶，也才感受到家人的溫暖。